Bu Plajda Fotoğraf Çekmek Artık Yasak! Cezası İdam Olabilir

1 Tayland'da Mai Khao sahiline uğrayan turistlerin en sevdiği aktivitelerden biri de kuşkusuz sahile çok yakın geçen uçaklarla fotoğraf çektirmek.

2 Phuket Uluslararası Havalimanı'na inen uçaklar sahile çok yakın geçerken, turistler bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medyada paylaşıyor.



3 Ancak Taylandlı yetkililer, bu fotoğraflara son vermek için harekete geçti.



4 Fotoğraf çeken turistlerin, iniş yapan uçakların pilotlarının dikkatini dağıttığını öne süren yetkileler, geçtiğimiz hafta selfie çekmenin yasaklanacağını duyurmuştu.

5 Yasakla birlikte, para cezası hatta idam cezası da gündemde.



Ancak bölge halkı bu kararların turizmi olumsuz etkileyeceği görüşünde.

6 Sahilin bir kısmının kullanıma kapatılması da seçenekler arasında yer alıyor.

7 1935 yılından bu yana 326 kişinin idam edildiği Tayland'da 2009-18 yılları arasında kimse idamla cezalandırılmamıştı.

8 Geçtiğimiz yıl bir genci cep telefonunu vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yılın ardından idam cezasına çarptırılan ilk suçlu olmuştu.

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