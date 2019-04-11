Son Dakika Haberleri: Bu Plajda Fotoğraf Çekmek Artık Yasak! Cezası İdam Olabilir

Bu Plajda Fotoğraf Çekmek Artık Yasak! Cezası İdam Olabilir

1 saat önce

Tayland'ın en meşhur plajlarından birisi Mai Khao'da sahile yakın geçen uçaklarla fotoğraf çekmek artık yasak!

1
Tayland'da Mai Khao sahiline uğrayan turistlerin en sevdiği aktivitelerden biri de kuşkusuz sahile çok yakın geçen uçaklarla fotoğraf çektirmek.
2
Phuket Uluslararası Havalimanı'na inen uçaklar sahile çok yakın geçerken, turistler bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medyada paylaşıyor.
3
Ancak Taylandlı yetkililer, bu fotoğraflara son vermek için harekete geçti.
4
Fotoğraf çeken turistlerin, iniş yapan uçakların pilotlarının dikkatini dağıttığını öne süren yetkileler, geçtiğimiz hafta selfie çekmenin yasaklanacağını duyurmuştu.
5
Yasakla birlikte, para cezası hatta idam cezası da gündemde.

Ancak bölge halkı bu kararların turizmi olumsuz etkileyeceği görüşünde.
6
Sahilin bir kısmının kullanıma kapatılması da seçenekler arasında yer alıyor.
7
1935 yılından bu yana 326 kişinin idam edildiği Tayland'da 2009-18 yılları arasında kimse idamla cezalandırılmamıştı.
8
Geçtiğimiz yıl bir genci cep telefonunu vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yılın ardından idam cezasına çarptırılan ilk suçlu olmuştu.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (7)
Tüm yorumlar için tıklayınız


Diğer Galeriler

Çiğ Domuz Eti Yiyen Adamın Vücudunda Yüzlerce Solucan Yumurtası Bulundu. Sabah Aç Karnına 1 Yemek Kaşığı İçerseniz Kansere Kalkan Oluyor! İşte Zeytinyağının Mucizevi Faydaları Emeklilikte Nasıl Yüksek Maaş Alınır? İşte Yolları Turistlerin Bu Adaya Girmesi Yasaklandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Plajda Fotoğraf Çekmek Artık Yasak! Cezası İdam Olabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]