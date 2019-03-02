Bu Resimde Gizlenen Kabuklu Bezelyeyi Kimse Bulamıyor!
45 dakika önce
Bezelye, karnabahar, brokoli, mısır ve fasulyeler arasında gizlenen kabuklu bezelyeyi bulabilen keskin gözlü aramızda mı? İşte size resimli 4 bulmaca ve cevapları...
1
Kabuklu bezelyeyi bulabilir misin? (Cevap bir sonraki karede)
3
Hangi kaplanın bir çifti yok? (Cevap bir sonraki karede)
5
Baykuşların arasındaki kediyi bulabilir misiniz? (Cevap bir sonraki karede)
7
Kardan adam ordusu içine yerleştirilen pandayı bulabilir misin? (Cevap bir sonraki karede)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:31
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