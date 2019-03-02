Son Dakika Haberleri: Bu Resimde Gizlenen Kabuklu Bezelyeyi Kimse Bulamıyor!

Bu Resimde Gizlenen Kabuklu Bezelyeyi Kimse Bulamıyor!

45 dakika önce

Bezelye, karnabahar, brokoli, mısır ve fasulyeler arasında gizlenen kabuklu bezelyeyi bulabilen keskin gözlü aramızda mı? İşte size resimli 4 bulmaca ve cevapları...

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Kabuklu bezelyeyi bulabilir misin? (Cevap bir sonraki karede)
Kabuklu bezelyeyi bulabilir misin? (Cevap bir sonraki karede)
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Hangi kaplanın bir çifti yok? (Cevap bir sonraki karede)
Hangi kaplanın bir çifti yok? (Cevap bir sonraki karede)
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5
Baykuşların arasındaki kediyi bulabilir misiniz? (Cevap bir sonraki karede)
Baykuşların arasındaki kediyi bulabilir misiniz? (Cevap bir sonraki karede)
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7
Kardan adam ordusu içine yerleştirilen pandayı bulabilir misin? (Cevap bir sonraki karede)
Kardan adam ordusu içine yerleştirilen pandayı bulabilir misin? (Cevap bir sonraki karede)
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:31 

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