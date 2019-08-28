Bu sahilde denize girmek cesaret ister! Ölümcül örümcekler tatilcilere korku salıyor

1 Fraser Adası sahili, Avustralya Büyüleyici görüntüsüyle adeta cennetten bir parçaymış izlenimi veren Fraser sahilinde, ölümcül örümcekler yer alıyor. Üstelik bu sahilde bulunan deniz anaları da oldukça zehirli...



2 İskelet sahili, Namibya İskelet Sahili'nde, birçok deniz canlısının iskeleti bulunduğu için, sahilde gezerken yada denize girerken, ciddi yaralanmalar yaşayabilirsiniz.

3 Broome sahili, Avustralya Broome sahilinde oldukça zehirli denizanaları yaşar.



4 Hanakapiai sahili, Havaii Hanakapiai sahilindeki dev dalgalar yüzünden her yıl onlarca insan boğularak hayatını kaybediyor.

5 Playa Zipolite Plajı, Mexico Ölüm plajı da denen bu sahilde, tıpkı Hanakapiai gibi acımasız dalgalarıyla meşhur. Playa'da, her yıl 50'yi aşkın insan ölüyor.



6 Gansbaai Plajı, Güney Afrika Bu plajda Nisan'dan Eylül'e kadar beyaz köpek balıkları hüküm sürüyor.



7 Dumas sahili, Hindistan İlk zamanlarda ölülerin yakıldığı bir yer olan bu plajın perili olduğuna inanılıyor. Üstelik, pek çok kaybolma vakası da mevcut...

8 Second Plajı, Güney Afrika Second plajında, her sene onlarca ölümcül köpek balığı saldırısı gerçekleşir.

9 Kilauea Plajı, Hawaii Volkanik faaliyetlerin aktif olarak devam ettiği bir konumda bulunan Kilauea plajında yüzmek cesaret istiyor.