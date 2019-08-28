Bu sahilde denize girmek cesaret ister! Ölümcül örümcekler tatilcilere korku salıyor

1
Fraser Adası sahili, Avustralya
Büyüleyici görüntüsüyle adeta cennetten bir parçaymış izlenimi veren Fraser sahilinde, ölümcül örümcekler yer alıyor. Üstelik bu sahilde bulunan deniz anaları da oldukça zehirli...
2
İskelet sahili, Namibya
İskelet Sahili'nde, birçok deniz canlısının iskeleti bulunduğu için, sahilde gezerken yada denize girerken, ciddi yaralanmalar yaşayabilirsiniz.
3
Broome sahili, Avustralya
Broome sahilinde oldukça zehirli denizanaları yaşar.
4
Hanakapiai sahili, Havaii
Hanakapiai sahilindeki dev dalgalar yüzünden her yıl onlarca insan boğularak hayatını kaybediyor.
5
Playa Zipolite Plajı, Mexico
Ölüm plajı da denen bu sahilde, tıpkı Hanakapiai gibi acımasız dalgalarıyla meşhur. Playa'da, her yıl 50'yi aşkın insan ölüyor.
6
Gansbaai Plajı, Güney Afrika
Bu plajda Nisan'dan Eylül'e kadar beyaz köpek balıkları hüküm sürüyor.
7
Dumas sahili, Hindistan
İlk zamanlarda ölülerin yakıldığı bir yer olan bu plajın perili olduğuna inanılıyor. Üstelik, pek çok kaybolma vakası da mevcut...
8
Second Plajı, Güney Afrika
Second plajında, her sene onlarca ölümcül köpek balığı saldırısı gerçekleşir.
9
Kilauea Plajı, Hawaii
Volkanik faaliyetlerin aktif olarak devam ettiği bir konumda bulunan Kilauea plajında yüzmek cesaret istiyor.
10
Bikini Atoll Plajı, Marshall Adaları
Ekvator yakınlarındaki bu plajda 1946-1958 yılları arasında nükleer testler yapıldığı için radyasyon seviyesi epey yüksek. Bu nedenle burada yüzmek sizi sağlığınızdan edebilir.