Son Dakika Haberleri: Bu sahilde denize girmek cesaret ister! Ölümcül örümcekler tatilcilere korku salıyor
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Bu sahilde denize girmek cesaret ister! Ölümcül örümcekler tatilcilere korku salıyor

1 saat önce

Sıcak havalarda serinlemek veya şehir hayatından uzaklaşmak hayaliyle kendinizi attığınız sahillerde, ölümcül örümcek saldırıları ve dev köpek balıklarıyla karşılaşmak istemiyorsanız, bu listeye göz atmanızda fayda var. İşte dünyanın en tehlikeli sahilleri...

1
Fraser Adası sahili, Avustralya
Fraser Adası sahili, Avustralya
Büyüleyici görüntüsüyle adeta cennetten bir parçaymış izlenimi veren Fraser sahilinde, ölümcül örümcekler yer alıyor. Üstelik bu sahilde bulunan deniz anaları da oldukça zehirli...
2
İskelet sahili, Namibya
İskelet sahili, Namibya
İskelet Sahili'nde, birçok deniz canlısının iskeleti bulunduğu için, sahilde gezerken yada denize girerken, ciddi yaralanmalar yaşayabilirsiniz.
3
Broome sahili, Avustralya
Broome sahili, Avustralya
Broome sahilinde oldukça zehirli denizanaları yaşar.
4
Hanakapiai sahili, Havaii
Hanakapiai sahili, Havaii
Hanakapiai sahilindeki dev dalgalar yüzünden her yıl onlarca insan boğularak hayatını kaybediyor.
5
Playa Zipolite Plajı, Mexico
Playa Zipolite Plajı, Mexico
Ölüm plajı da denen bu sahilde, tıpkı Hanakapiai gibi acımasız dalgalarıyla meşhur. Playa'da, her yıl 50'yi aşkın insan ölüyor.
6
Gansbaai Plajı, Güney Afrika
Gansbaai Plajı, Güney Afrika
Bu plajda Nisan'dan Eylül'e kadar beyaz köpek balıkları hüküm sürüyor.
7
Dumas sahili, Hindistan
Dumas sahili, Hindistan
İlk zamanlarda ölülerin yakıldığı bir yer olan bu plajın perili olduğuna inanılıyor. Üstelik, pek çok kaybolma vakası da mevcut...
8
Second Plajı, Güney Afrika
Second Plajı, Güney Afrika
Second plajında, her sene onlarca ölümcül köpek balığı saldırısı gerçekleşir.
9
Kilauea Plajı, Hawaii
Kilauea Plajı, Hawaii
Volkanik faaliyetlerin aktif olarak devam ettiği bir konumda bulunan Kilauea plajında yüzmek cesaret istiyor.
10
Bikini Atoll Plajı, Marshall Adaları
Bikini Atoll Plajı, Marshall Adaları
Ekvator yakınlarındaki bu plajda 1946-1958 yılları arasında nükleer testler yapıldığı için radyasyon seviyesi epey yüksek. Bu nedenle burada yüzmek sizi sağlığınızdan edebilir.



Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:58 
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