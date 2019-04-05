Bu Sakızı Çiğneyen Hızla Kilo Veriyor!

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Eğer kilo problemi yaşıyorsanız, doktorunuza danıştıktan sonra siz de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Uygulama yöntemi ise şu şekildedir; Çok fazla büyük olmamak şartı ile (fındık ya da nohut boyutu idealdir) sandaloz sakızını ezerek toz haline getirin. Bu işlemi çok sıcak bir ortamda yapmamalısınız çünkü sakız, sıcak ortamda hızlı bir şekilde eriyecek ve ezilmesi zorlaşacaktır.