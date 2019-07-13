Bu sihirli madde boy uzatıyor, kansere yakalanma riskini düşürüyor!

1 Vücudumuz tarafından üretilmeyen ve besin yolu ile temin ettiğimiz iyot, eksikliğinde birçok hastalığın oluşmasının yanı sıra zeka geriliği ve yenidoğan bebeklerde ölüm riskini de artıyor. Dünya'da yaklaşık üç milyar insanın iyot eksikliği çektiğini belirten Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin,"İyot aslında bir ilaçtır. Onsuz yaşanmaz. Boy uzatır, zeka geliştirir, kansere yakalanmamak için en önemli etkenlerin başında gelir. Bir radyasyon olsa ya da bomba atılsa sizi koruyacak olan tek madde iyottur." dedi.

2 Tiroid bezinden hormon salgılanması için çok önemli bir madde olan iyotun günlük alınması gereken miktar toplu iğne başı kadar. Vücudumuz için bu kadar gerekli olan mineralin gebelikte iki kat daha fazla daha ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Aytekin, "Tiroid bezi, beynin emir eridir.'' dedi.

3 ''Anne kendi metabolizmasını ve tiroid bezini ayarlarken, bebeğin de tiroid bezi çalışmaya başlar. Çocuğun boyunun uzaması ona bağlıdır. Tiroid beziniz ne kadar iyi çalışırsa büyüme hormonunuz da o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı zamanda iyot çocukta zeka seviyesini artıran en önemli etkenlerdendir. İyotun çocuktaki zeka seviyesini yüzde 11,5 oranında artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı'' dedi.

4 Sağlıklı yaşam formulünde iyotun çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Dr. Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: ''İyot hep göz ardı edilen bir madde. Japonlar iyotu keşfetti; halkının boyunu uzattı. İyot'a neden ihtiyacımız var; ya da iyotsuz yaşanır mı? İyotsuz yaşanmaz. İyot birçok kanser türünün önlenmesinde bir numara ilaçtır, bir numaralı maddedir. İyot tiroid bezini çok iyi çalıştırır, prostat ve meme kanserini engeller.