Bu Sihirli Madde Boy Uzatıyor, Kansere Yakalanma Riskini Düşürüyor!

1 Vücudumuz tarafından üretilmeyen, besin yolu ile temin ettiğimiz iyotun eksikliğinde birçok hastalığın oluşmasının yanı sıra zeka geriliği ve yenidoğan bebeklerde ölüm riskini de artıyor. Dünya'da yaklaşık üç milyar insanın iyot eksikliği çektiğini belirten Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin," İyot aslında bir ilaçtır. Onsuz yaşanmaz. Boy uzatır, zeka geliştirir, kansere yakalanmamak için en önemli etkenlerin başında gelir. Bir radyasyon olsa ya da bomba atılsa sizi koruyacak olan tek madde iyottur" dedi.

2 Troid bezinden hormon salgılanması için çok önemli bir madde olan iyotun günlük alınması gereken miktarı toplu iğne başı kadar. Vücudumuz için bu kadar gerekli olan mineralin gebelikte iki kat daha fazla daha ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Aytekin, "Tiroid bezi beynin emir eridir.

3 Anne kendi metebolizmasını ve tiroit bezini ayarlarken bebeğin de tiroit bezi çalışmaya başlar. Çocuğun boyunun uzaması ona bağlıdır. Tiroit beziniz ne kadar iyi çalışırsa büyüme hormonunuz da o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı zamanda iyot çocukta zeka seviyesini artıran en önemli etkenlerdendir. İyotun çocuktaki zeka seviyesini yüzde 11,5 oranında artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı'' dedi.