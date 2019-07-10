Bu şirketin 900 çalışanı var ama bir ofisi yok!

1 Cate Huston: Artık kimse ofis kelimesini telafuz dahi etmiyor. Bu kültürümüzün bir parçası halini aldı. Teknoloji şirketi çalışanı Cate Huston, "Yetenek eşit bir şekilde dağılıyor ama fırsatlar aynı şekilde çıkmıyor" diyor ve devam ediyor, "Ofissiz çalışma ortamları, yeteneğe ulaşabilmenize ve fırsat verebilmenize olanak sağlıyor"

Huston, 930 çalışanının tamamı uzaktan iş yapan Automattic isimli firmada çalışıyor. Ve bu şirketin tek bir ofis olarak adlandırılacak sabit adresi bulunmuyor.



2 Toplantılar mı? Huston, çok gerekli olan toplantılar için yolculuklar yaptıklarını ve bu maceranın da keyfini çıkardıklarını söylüyor. Bu fotoğraf da Automattic'in bu yıl Tayland'a düzenlediği bir buluşma gezisinden..

3 Maliyetleri azaltma Cate Huston'ın işvereni, merkezi bir ofisi olmayan az sayıda firma sahibinden biri. İnternetin her geçen gün hızlanması, video ve mesajlaşma gibi teknolojik uygulamaların gelişmesi ofissiz firmaların var olmasını kolaylaştırıyor.

Automattic firmasının çalışanları 70 ülkeye yayılmış durumda. Firma merkezi bir ofis yerine, her yıl düzenli buluşmalar için çalışanlarına uçak biletleri almayı tercih ediyor. Şirket aynı zamanda, çalışanlarına, gittikleri mekanlardaki kahve ve içecekleri için de maddi imkan sağlıyor. Tüm bunlara karşın, şirkete ofissiz olmak daha az maliyet çıkarıyor. Cate Huston özellikle teknoloji şehirleri olarak bilinen Londra and San Francisco ve New York'taki astronomik kiraları da ofissiz olmalarının nedenleri arasında gösteriyor.

4 Yükselen bir trend Ofisten uzak çalışanların sayısı birçok nedenle büyük bir artış halinde. İngiltere'de 10 yıl önce 884 bin olan evden çalışan sayısı, 1.5 milyonu aşmış durumda.