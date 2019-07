Bu şirketin 900 çalışanı var ama bir ofisi yok!

3

Maliyetleri azaltma

Cate Huston'ın işvereni, merkezi bir ofisi olmayan az sayıda firma sahibinden biri. İnternetin her geçen gün hızlanması, video ve mesajlaşma gibi teknolojik uygulamaların gelişmesi ofissiz firmaların var olmasını kolaylaştırıyor.

Automattic firmasının çalışanları 70 ülkeye yayılmış durumda. Firma merkezi bir ofis yerine, her yıl düzenli buluşmalar için çalışanlarına uçak biletleri almayı tercih ediyor. Şirket aynı zamanda, çalışanlarına, gittikleri mekanlardaki kahve ve içecekleri için de maddi imkan sağlıyor. Tüm bunlara karşın, şirkete ofissiz olmak daha az maliyet çıkarıyor. Cate Huston özellikle teknoloji şehirleri olarak bilinen Londra and San Francisco ve New York'taki astronomik kiraları da ofissiz olmalarının nedenleri arasında gösteriyor.