Bu Soruyu Bilen, Ayda 15 Bin Lira Maaşla Evden Çalışıyor!

1 Apple'da çalışmak isteyenler buraya! Apple'ın ilanlarında İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de de ilanları bulunuyor ve hala başvuru alıyor.





2 İstanbul'dan dört ilan daha var; ancak uzun zamandır arayış bu bölümlerde devam ediyor.

3 Yapılacak iş ise gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek. Bu işe girmenin bir şartı var: Apple işe alacağı kişilere bir dizi soru hazırlamış durumda. İşte o sorular...

4 Seni buraya ne getirdi?

5 8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

6 En yakın arkadaşınız kim?

7 Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?

8 İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!

9 Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?

10 100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90'ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şeki

11 Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?

12 Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?

13 Aşağıdaki kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1'ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin? 3 kutu var. 1'inde elma, 1'inde portakal ve 1'inde hem elma hem portakal var.

14 Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?

15 Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?

16 Bir kişi bilgisayarı için 'beton gibi' diyor. Ne yaparsın?

17 Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?

18 Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.

19 Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?

20 Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle!

21 Seni neden işe alalım?

22 Bir alçak gönüllülük örneği tarif et

23 Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!

24 Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?

25 Apple, ismini Apple Computers Incorporated'tan Apple Inc.'e neden çevirdi

26 Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!

27 Geçtiğimiz 4 yıl içinde en iyi ve en kötü gününüz hangileriydi?

28 Seni her gün buraya getiren şey ne?

29 iTunes gibi bir uygulamada resimlerin yüklenmesi zaman alıyor. Kullanılmayan resimleri zaman içinde temizlemek için nasıl bir strateji geliştirirsin?

30 Apple Store'a bir müşteri olarak vardığında ilk olarak ne hissettin?

31 Niçin burada çalışmak istiyorsunuz ve bizim tarafımızdan işe alınırsanız, eski işinizde kaçıracağınız şeyler nedir?

32 En sevdiğiniz uygulamayı nasıl test edersiniz?

33 Şu andan itibaren 5 yıl içinde ne yapmak istiyorsun?