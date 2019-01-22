Son Dakika Haberleri: Bu Soruyu Kimse Bilemiyor! Resimdeki Kadınlardan Hangisi Adamın Eşi

Bu Soruyu Kimse Bilemiyor! Resimdeki Kadınlardan Hangisi Adamın Eşi

1 saat önce

Sosyal medyada yayılan ve çözmeye çalışanların sınırlarını zorlayan en aldatıcı bulmacalar ile bakalım siz ne yapacaksınız. İşte sosyal medyanın en aldatıcı bulmacaları ve cevapları...

1
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
2
Yüzüklere bakıp anlayabilirsiniz
Yüzüklere bakıp anlayabilirsiniz
3
Avcıların aradığı geyik nerede?
Avcıların aradığı geyik nerede?
4
Gördünüz mü?
Gördünüz mü?
5
Resimdeki uğur böceği nerede?
Resimdeki uğur böceği nerede?
6
İşte burada
İşte burada
7
Kutuların hangisinde para var?
Kutuların hangisinde para var?
8
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
9
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
10
11
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
12
13
Bu resimde de bir poker pulu saklı
Bu resimde de bir poker pulu saklı
14
15
Bu resimdeki kalem nerede?
Bu resimdeki kalem nerede?
16

»      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:37 

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