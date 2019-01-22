Bu Soruyu Kimse Bilemiyor! Resimdeki Kadınlardan Hangisi Adamın Eşi
1 saat önce
Sosyal medyada yayılan ve çözmeye çalışanların sınırlarını zorlayan en aldatıcı bulmacalar ile bakalım siz ne yapacaksınız. İşte sosyal medyanın en aldatıcı bulmacaları ve cevapları...
1
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
2
Yüzüklere bakıp anlayabilirsiniz
3
Avcıların aradığı geyik nerede?
5
Resimdeki uğur böceği nerede?
7
Kutuların hangisinde para var?
8
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
9
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
11
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
13
Bu resimde de bir poker pulu saklı
15
Bu resimdeki kalem nerede?
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:37
Diğer Galeriler
EDHO'nun Meltem'i, Instagram Pozlarıyla Nefes Kesiyor!
Kanser Hastası Kadın, Bebeği İçin Kendi Canını Hiçe Saydı!
Çukur'un Son Bölümü Twitter'ın Diline Düştü
Dünyanın En Genç Milyonerinin Mütevazı Hayatı, Görenleri Hayrete Düşürüyor!