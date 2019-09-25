Bu telefonun her tarafı ekran! İşte Xiaomi Mi Mix Alpha'nın satış fiyatı ve özellikleri

1 Toplamda üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha'nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kamera 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde.

2 Ana kameranın dışındaki diğer kameralara baktığımızda bir geniş açı kamera ve telefoto kamera karşılıyor bizleri. Geniş açı kamera, 20 Megapiksel çözünürlüğüne ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipken telefoto kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

3 Ayrıca cihazda bir ön kamera yok, zira arkasını çevirip ekranda kendinizi görmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla tüm çekimleriniz tek bir kamera modülüne emanet ediliyor.

4 Ekran konusunda sınırları aşan firma, Mi Mix Alpha için 108 MP'lik kamera donanımına sahip. Bu kamera ile çekilen bir fotoğrafın çözünürlüğü 12.032 x 9.024 piksel, boyutu ise yaklaşık 40 MB oluyor.

5 Xiaomi Mi Mix Alpha, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor.

6 Xiaomi, herhalde ekrandan yer bulamamış olacak ki sadece 4.050 mAh gücünde batarya sunuyor. Böylesine büyük bir ekranda, böylesine yüksek çözünürlüklü bir kamera ile bu batarya günde minimum 2 kez telefonu şarj edeceğiniz anlamına geliyor. Ancak hemen üzülmeyin, telefonun kablolu ya da kablosuz şarj hızları gözleri kamaştırıyor.