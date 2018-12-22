Son Dakika Haberleri: Bu Ülkede Bahşiş Bırakmak Hakaret Sayılıyor! İşte Ülkelere Göre Bahşiş Oranları

Bu Ülkede Bahşiş Bırakmak Hakaret Sayılıyor! İşte Ülkelere Göre Bahşiş Oranları

1 saat önce

Hangi ülkede ne kadar bahşiş veriliyor biliyor musunuz? Aman ha bilin ki pot kırmayın! İşte ülkelere göre bahşiş oranları...

1
ABD
ABD
Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir.
Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında.
Otel: 2 ila 5 dolar arasında.
2
ALMANYA
ALMANYA
Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir.
Taksi: Yüzde 5 ile 10.
Otel: 1 ila 2 euro arasında.
3
AVUSTURYA
AVUSTURYA

Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir.
Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar.
Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar.
4
BELÇİKA
BELÇİKA

Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz.
Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli.
Otel: Faturaya yansıtılıyor.
5
BULGARİSTAN
BULGARİSTAN

Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u.
Taksi: Tutarı yuvarlama.
Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar.
6
ÇEKYA
ÇEKYA
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u.
Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur.
Otel: Yaklaşık 2 dolar.
7
ÇİN
ÇİN

Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir.
Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez.
Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel.
8
DANİMARKA
DANİMARKA

Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar.
Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz.
Otel: 0.16 dolar.
9
FRANSA
FRANSA

Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında.
Taksi: Tutarın yüzde 10'u.
Otel: 1 ila 2 euro arasında.
10
GÜNEY KORE
GÜNEY KORE
Restoran: İsteğe bağlı.
Taksi: İsteğinize göre.
Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır.
11
HIRVATİSTAN
HIRVATİSTAN
Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir.
Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir.
Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında.
12
HOLLANDA
HOLLANDA

Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.
Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir.
Otel: Birkaç euro verilebilir.
13
HONG KONG
HONG KONG

Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır.
Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz.
Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında.
14
İNGİLTERE
İNGİLTERE

Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir.
Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir.
Otel: 2.65 dolar.
15
İSPANYA
İSPANYA

Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında.
Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u.
Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir.
16
İSVİÇRE
İSVİÇRE

Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz.
Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5.
Otel: 1 ila 2 dolar arası.
17
İTALYA
İTALYA

Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz.
Taksi: En yakın rakama yuvarlama.
Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir.
18
JAPONYA
JAPONYA

Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir.
Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur.
Otel: Bahşiş gerekmez
19
MACARİSTAN
MACARİSTAN

Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır.
Taksi: Yüzde 10.
Otel: 500 Macar forinti.
20
MISIR
MISIR

Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.
Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir.
Otel: 1 dolara kadar.
21
POLONYA
POLONYA

Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında.
Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir.
Otel: Gerekli değil.
22
PORTEKİZ
PORTEKİZ

Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.
Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir.
Otel: 1 ila 2 euro arası.
23
RUSYA
RUSYA

Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında.
Taksi: Gerekli değildir.
Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir.
24
TÜRKİYE
TÜRKİYE

Restoran: Yüzde 10 ila 15.
Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir.
Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir.
25
YUNANİSTAN
YUNANİSTAN

Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir.
Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler.
Otel: 1 ila 2 euro arasında.

»      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:08 

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Ülkede Bahşiş Bırakmak Hakaret Sayılıyor! İşte Ülkelere Göre Bahşiş Oranları
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