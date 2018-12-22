Bu Ülkede Bahşiş Bırakmak Hakaret Sayılıyor! İşte Ülkelere Göre Bahşiş Oranları

1 ABD Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir.

Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında.

Otel: 2 ila 5 dolar arasında.

2 ALMANYA Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir.

Taksi: Yüzde 5 ile 10.

Otel: 1 ila 2 euro arasında.

3 AVUSTURYA

Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir.

Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar.

Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar.

4 BELÇİKA

Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz.

Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli.

Otel: Faturaya yansıtılıyor.

5 BULGARİSTAN

Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u.

Taksi: Tutarı yuvarlama.

Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar.

6 ÇEKYA Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u.

Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur.

Otel: Yaklaşık 2 dolar.

7 ÇİN

Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir.

Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez.

Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel.

8 DANİMARKA

Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar.

Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz.

Otel: 0.16 dolar.

9 FRANSA

Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında.

Taksi: Tutarın yüzde 10'u.

Otel: 1 ila 2 euro arasında.

10 GÜNEY KORE Restoran: İsteğe bağlı.

Taksi: İsteğinize göre.

Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır.

11 HIRVATİSTAN Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir.

Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir.

Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında.

12 HOLLANDA

Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.

Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir.

Otel: Birkaç euro verilebilir.

13 HONG KONG

Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır.

Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz.

Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında.

14 İNGİLTERE

Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir.

Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir.

Otel: 2.65 dolar.

15 İSPANYA

Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında.

Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u.

Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir.

16 İSVİÇRE

Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz.

Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5.

Otel: 1 ila 2 dolar arası.

17 İTALYA

Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz.

Taksi: En yakın rakama yuvarlama.

Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir.

18 JAPONYA

Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir.

Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur.

Otel: Bahşiş gerekmez

19 MACARİSTAN

Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır.

Taksi: Yüzde 10.

Otel: 500 Macar forinti.

20 MISIR

Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.

Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir.

Otel: 1 dolara kadar.

21 POLONYA

Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında.

Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir.

Otel: Gerekli değil.

22 PORTEKİZ

Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.

Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir.

Otel: 1 ila 2 euro arası.

23 RUSYA

Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında.

Taksi: Gerekli değildir.

Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir.

24 TÜRKİYE

Restoran: Yüzde 10 ila 15.

Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir.

Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir.