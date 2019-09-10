Son Dakika Haberleri: +18'lik film sektöründe bakın hangi ülke zirveye oturdu! İşte ülkelerin cinsel algıları hakkında birbirinden ilginç 7 bilgi
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+18'lik film sektöründe bakın hangi ülke zirveye oturdu! İşte ülkelerin cinsel algıları hakkında birbirinden ilginç 7 bilgi

17 saat önce

İşte ülkelerin cinsel algıları hakkında duyunca şaşkına döneceğiniz birbirinden ilginç 7 bilgi.

1
Almanya
Almanya
Almanya, +18 film sektöründe bir dünya lideri. Ülkede, her ay yaklaşık 600 yeni cinsel içerikli film satışa sunuluyor.
2
İsviçre
İsviçre
İsviçre'de, saat 22:00'dan sonra evlerden gürültü gelmesi oldukça sert karşılanıyor. Özellikle tatmin sırasında olduğu düşünülen çığlıklara hiç af yok. Aksi takdirde, komşular telefonlarına sarılıp polisi arıyor ve şikayette bulunuyorlar. Hatta bu alışkanlığa dair yaşanmış bir olay bile var. Komşuları tarafından her akşam on ile gece bir saatleri arasında gürültü yaptığı için karakolluk olan İsveçli bir kadının, aslında baş ağrısı, mide ekşimesi yaşadığı ve vücuduna kramp girdiği için çığlık attığı sonradan anlaşılmıştı.
3
Mısır
Mısır
Mısır'da ideal güzellik denince, akla direkt tombulluk geliyor. Öyle ki, bir kadına zayıf denmesi adeta bir hakaret niteliği taşıyor.
4
Pakistan
Pakistan
Pakistanlı kadınlar, erkeklerin çorapsız ayakkabı giymelerinden çok hoşlanıyor. Bu durum, Pakistan kadınlarını sebepsizce heyecanlandırıyor.
5
Avusturya
Avusturya
Avusturya'da, yaklaşık beş kişiden biri, en yakın arkadaşlarının partnerleriyle ilişkiye girdiğini söylüyor.
6
Irak
Irak
Irak'ta, çoğu müşteri, 'Viagra' kelimesini kullanmaya çekindiği için eczanelere "Mavi tablet alabilir miyim?" diyor. Viagra satışlarının Irak'ta iki katına çıktığını belirtmeden de geçmeyelim.
7
Brezilya
Brezilya
Brezilya'da, 8 Ağustos, 'Uluslararası Kadın Orgazmı Günü' olarak kabul edilir.



Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:01 
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YORUMLAR (2)
  • siyasetle ilgim yok duyurulur: bizim ülkemizde de çocuklara cinsel istismarda bulunmak çok alışagelmiş bir durum oldu.erkek kız farketmeden hemde.çocuklara cinsel istismar , çocuk yaşta gelin olan kızlarımız , kız olup erkekliğe özenme , erkek olup kızlığa özenme ... nereye gidiyor bu insanlık ve ahlak. öyle dinsel eğitimlere yönelme ile çözülmüyormuş demekki bu işler.önce ailede eğitim olması lazım.insana saygı ve ahlak edinilmesi lazım . sonrasında çocuklarımız iyi ve donanımlı öğretmenlerde eğitim almalı.geleceğimiz onlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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