+18'lik film sektöründe bakın hangi ülke zirveye oturdu! İşte ülkelerin cinsel algıları hakkında birbirinden ilginç 7 bilgi

1
Almanya
Almanya, +18 film sektöründe bir dünya lideri. Ülkede, her ay yaklaşık 600 yeni cinsel içerikli film satışa sunuluyor.
2
İsviçre
İsviçre'de, saat 22:00'dan sonra evlerden gürültü gelmesi oldukça sert karşılanıyor. Özellikle tatmin sırasında olduğu düşünülen çığlıklara hiç af yok. Aksi takdirde, komşular telefonlarına sarılıp polisi arıyor ve şikayette bulunuyorlar. Hatta bu alışkanlığa dair yaşanmış bir olay bile var. Komşuları tarafından her akşam on ile gece bir saatleri arasında gürültü yaptığı için karakolluk olan İsveçli bir kadının, aslında baş ağrısı, mide ekşimesi yaşadığı ve vücuduna kramp girdiği için çığlık attığı sonradan anlaşılmıştı.
3
Mısır
Mısır'da ideal güzellik denince, akla direkt tombulluk geliyor. Öyle ki, bir kadına zayıf denmesi adeta bir hakaret niteliği taşıyor.
4
Pakistan
Pakistanlı kadınlar, erkeklerin çorapsız ayakkabı giymelerinden çok hoşlanıyor. Bu durum, Pakistan kadınlarını sebepsizce heyecanlandırıyor.
5
Avusturya
Avusturya'da, yaklaşık beş kişiden biri, en yakın arkadaşlarının partnerleriyle ilişkiye girdiğini söylüyor.
6
Irak
Irak'ta, çoğu müşteri, 'Viagra' kelimesini kullanmaya çekindiği için eczanelere "Mavi tablet alabilir miyim?" diyor. Viagra satışlarının Irak'ta iki katına çıktığını belirtmeden de geçmeyelim.
7
Brezilya
Brezilya'da, 8 Ağustos, 'Uluslararası Kadın Orgazmı Günü' olarak kabul edilir.