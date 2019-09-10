+18'lik film sektöründe bakın hangi ülke zirveye oturdu! İşte ülkelerin cinsel algıları hakkında birbirinden ilginç 7 bilgi

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İsviçre

İsviçre'de, saat 22:00'dan sonra evlerden gürültü gelmesi oldukça sert karşılanıyor. Özellikle tatmin sırasında olduğu düşünülen çığlıklara hiç af yok. Aksi takdirde, komşular telefonlarına sarılıp polisi arıyor ve şikayette bulunuyorlar. Hatta bu alışkanlığa dair yaşanmış bir olay bile var. Komşuları tarafından her akşam on ile gece bir saatleri arasında gürültü yaptığı için karakolluk olan İsveçli bir kadının, aslında baş ağrısı, mide ekşimesi yaşadığı ve vücuduna kramp girdiği için çığlık attığı sonradan anlaşılmıştı.