Bu ülkede gündelikçiler, evdeki ilişki ihtiyacını da karşılıyor! İşte dünya üzerindeki 10 tuhaf cinsel gelenek
1 saat önce
Cinsel ilişki dünya üzerindeki her kültürde bir yere sahiptir. Ancak, bireylerin ilişkiye bakışı kültürden kültüre değişir. Çoğu kültürde tek eşlilik kabul görür ama bazıları çok eşlilik yani poligamiyi destekler. İşte dünya üzerindeki farklı kültürlerden 10 tuhaf cinsel ilişki adeti...
1
Hindistan
Hindistan'da evlere gündeliğe gelen kadınlar evdeki bekar gencin ilişki ihtiyacını da karşılamak zorunda.
2
Endonezya
Endonezya'da, Pon kutlamaları esnasında, katılımcılar kendi eşleri dışında insanlarla da cinsel ilişkide bulunabiliyorlar. İnanca göre, yıl boyunca aynı kişiyle 7 kez birlikte olunursa o insanın dilekleri kabul oluyor.
3
Sambia Kabilesi
Papua Yeni Gine'deki Sambia kabilesinin 7 yaşındaki erkekleri kızlardan 10 yıl boyunca ayırmak gibi bir geleneği var. Bu dönemde erkek çocuklarına çeşitli piercingler takılıyor ve kabilenin güçlü savaşçılarının menilerini tüketmeleri isteniyor.
4
Hindistan
Deer Horn Muria, Hindistan'ın Chhattisgarh bölgesi ormanlarında yaşayan bir kabilenin adi. Bu kabilenin ilişki, kabile dansı, irfan ve şarkılar öğretmek için genç kız ve erkekleri bir araya getirdiği Ghotu isimli bir festivalleri var. Geceleri, erkekler ve kadınlar bir araya gelerek ateşli oyunlar ve cinsel ilişki partileri düzenliyorlar. Kadınlar gebeliği önlemek için doğal bir likör tüketiyor ve sonra da her gece için kendilerine farklı bir cinsel partner seçiyorlar. Eğer içki işe yaramaz ve kadın hamile kalır ise, kimse asıl babasının kim olduğunu bilmediği için tüm köy çocuğu sahipleniyor.
5
Güney Afrika
Güney Afrika'da, bireylerin gün boyunca cinsel ilişkiye girmesini kısıtlayan çok eşli bir toplum var. Bu topluluk ayrıca kadının kocası sırtlan, piton veya timsah öldürdükten sonra ya da kötü bir rüya gördükten sonra, bir fırtına esnasında cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor.
6
Brezilya
Brezilya'da bulunan Mehinaku Köyünde, erkekler onlara balıklar hediye ederek kadınlarla cinsel ilişkiye girmek için birbirleriyle yarışıyorlar.
7
Markiz Adaları
Markiz Adaları'nda, ebeveynlerin cinsel birleşmesine şahit olmak doğal kabul ediliyor.
8
Avusturya
Kırsal Avusturya'da, genç kadınlar koltuk altlarına sıkıştırılmış elma dilimleri ile geleneksel bir dans sergiliyorlar. Danstan sonra, her kız tercih ettiği bir erkeğe elma dilimini veriyor ve seçilen erkek de bunu yiyor.
9
Papua Yeni Gine - Trobriander Kabilesi
Yine Papua Yeni Gine'de bulunan Trobriander kabilesi, genç yaşlardan itibaren cinselliği kucaklıyor. Kız çocukları 6, erkek çocukları ise 10 ile 12 yaş arasında cinsel ilişkiye başlıyor.
10
Kolombiya
Kolombiya'daki Guajiro sakinlerinin tören niteliğinde bir dansı var. Eğer kadın bu dans esnasında bir erkeğe çelme takarsa, ikisinin cinsel birleşmede bulunması gerekiyor.
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5.9.2019 10:31:11. #1.12#
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