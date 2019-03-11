Son Dakika Haberleri: Bugünden İtibaren Bedava Oldu! İşte Telefonunuza Ücretsiz İndirebileceğiniz O Uygulamalar

Bugünden İtibaren Bedava Oldu! İşte Telefonunuza Ücretsiz İndirebileceğiniz O Uygulamalar

1 saat önce

Popüler uygulamaların bazıları bu sabah itibariyle bedava oldu; ancak kısa süreliğine!

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Celeb Phone for Fake Facetime:
Celeb Phone for Fake Facetime:
Ünlü biriyle konuştuğunu düşünerek arkadaşlarınızı kandırmanız için müthiş bir uygulama! Fotoğrafını çek, ünlü bir fotoğrafını yükle ve resmi Facebook, Instagram, Snapchat ve daha fazlasına kanıt olarak paylaş!
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Ka.ly Music Beat:
Ka.ly Music Beat:
Müzik parçalarınızı (kendi sesiniz de dahil) sıra dışı filtrelerle eğlenceli videolara dönüştüren bir uygulama.
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3 Wins:
3 Wins:
3 Wins uygulaması, olumlu düşüncelerinizi ortaya çıkarmanıza ve gün içinde başarılarınızı takdir ederek sizi motive eden basit ama etkili bir başarı izleyicisidir.
5
Funnel:
Funnel:
Haberi Oynat diye komut veriyorsunuz ve haberleri size bir bir okuyor. BBC, NPR, WSJ, CBC, VOA, Fox 5 gibi platformları kullanarak saatlik haber paylaşımı yapıyor.
6
Escape game : The rooms:
Escape game : The rooms:
Odadaki bulmaları çözerek mahsur kaldığınız odadan çıkmanın yollarını arıyorsunuz.

»      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:58 

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