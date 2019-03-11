Bugünden İtibaren Bedava Oldu! İşte Telefonunuza Ücretsiz İndirebileceğiniz O Uygulamalar

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2 Celeb Phone for Fake Facetime: Ünlü biriyle konuştuğunu düşünerek arkadaşlarınızı kandırmanız için müthiş bir uygulama! Fotoğrafını çek, ünlü bir fotoğrafını yükle ve resmi Facebook, Instagram, Snapchat ve daha fazlasına kanıt olarak paylaş!

3 Ka.ly Music Beat: Müzik parçalarınızı (kendi sesiniz de dahil) sıra dışı filtrelerle eğlenceli videolara dönüştüren bir uygulama.

4 3 Wins: 3 Wins uygulaması, olumlu düşüncelerinizi ortaya çıkarmanıza ve gün içinde başarılarınızı takdir ederek sizi motive eden basit ama etkili bir başarı izleyicisidir.

5 Funnel: Haberi Oynat diye komut veriyorsunuz ve haberleri size bir bir okuyor. BBC, NPR, WSJ, CBC, VOA, Fox 5 gibi platformları kullanarak saatlik haber paylaşımı yapıyor.