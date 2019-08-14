Son Dakika Haberleri: Bülent Ersoy'dan Hadise'ye olay sözler: O kalçaları çok hoşuma gitti!
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Bülent Ersoy'dan Hadise'ye olay sözler: O kalçaları çok hoşuma gitti!

1 saat önce

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Hadise ile ilgili konuştu.

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Cesur paylaşımları ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni toplayan Hadise, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, sevenlerine oldukça gösterişli bir konser verdi.
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Harbiye'deki konserini ''Mekanın sahibi geri geldi'' notuyla kendi Instagram hesabından paylaşan güzel yıldızı, kimi yere göğe sığdıramadı, kimiyse Jennifer Lopez taklitçiliğiyle suçladı.
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Türk Müziği'nin divası Bülent Ersoy ise Hadise'nin iddialı paylaşımını, şu sözlerle yorumladı:
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''Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi; o Lopez mi nedir o da öyle giyinmişti, bizden de bizim kızın yapması çok hoşuma gitti.''
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''Güzel de taşıdı kostümlerini. O kalçaları, kum saati gibi, çok çok hoşuma gitti." dedi.
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''Mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor, çünkü Tarkan Beyefendi var, benim kız var, serttir ya diktir benim gibi sanki ben doğurmuşum gibi Gündeş var."
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''5 gün okudu, daha da okuyacakmış, oranın sahibi bence Sevgili Ebru Gündeş ve Tarkan beyefendi oluyor diyorum; bu sözümün üzerinde de duruyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:30 
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