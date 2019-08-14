Bülent Ersoy'dan Hadise'ye olay sözler: O kalçaları çok hoşuma gitti!

1 Cesur paylaşımları ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni toplayan Hadise, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, sevenlerine oldukça gösterişli bir konser verdi.

2 Harbiye'deki konserini ''Mekanın sahibi geri geldi'' notuyla kendi Instagram hesabından paylaşan güzel yıldızı, kimi yere göğe sığdıramadı, kimiyse Jennifer Lopez taklitçiliğiyle suçladı.

3 Türk Müziği'nin divası Bülent Ersoy ise Hadise'nin iddialı paylaşımını, şu sözlerle yorumladı:

4 ''Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi; o Lopez mi nedir o da öyle giyinmişti, bizden de bizim kızın yapması çok hoşuma gitti.''

5 ''Güzel de taşıdı kostümlerini. O kalçaları, kum saati gibi, çok çok hoşuma gitti." dedi.

6 ''Mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor, çünkü Tarkan Beyefendi var, benim kız var, serttir ya diktir benim gibi sanki ben doğurmuşum gibi Gündeş var."



7 ''5 gün okudu, daha da okuyacakmış, oranın sahibi bence Sevgili Ebru Gündeş ve Tarkan beyefendi oluyor diyorum; bu sözümün üzerinde de duruyorum."



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