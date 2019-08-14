Bülent Ersoy'dan Hadise'ye olay sözler: O kalçaları çok hoşuma gitti!

1
Cesur paylaşımları ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni toplayan Hadise, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, sevenlerine oldukça gösterişli bir konser verdi.
2
Harbiye'deki konserini ''Mekanın sahibi geri geldi'' notuyla kendi Instagram hesabından paylaşan güzel yıldızı, kimi yere göğe sığdıramadı, kimiyse Jennifer Lopez taklitçiliğiyle suçladı.
3
Türk Müziği'nin divası Bülent Ersoy ise Hadise'nin iddialı paylaşımını, şu sözlerle yorumladı:
4
''Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi; o Lopez mi nedir o da öyle giyinmişti, bizden de bizim kızın yapması çok hoşuma gitti.''
5
''Güzel de taşıdı kostümlerini. O kalçaları, kum saati gibi, çok çok hoşuma gitti." dedi.
6
''Mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor, çünkü Tarkan Beyefendi var, benim kız var, serttir ya diktir benim gibi sanki ben doğurmuşum gibi Gündeş var."
7
''5 gün okudu, daha da okuyacakmış, oranın sahibi bence Sevgili Ebru Gündeş ve Tarkan beyefendi oluyor diyorum; bu sözümün üzerinde de duruyorum."