Burada cadde ortasında öpüşen yandı! Hapisle cezalandırılıyor

Bu şarkının Filipinlilerle alakası ne demeyin. Şarkıyı dinleyen en az 10 filipinli intihar etti.O yüzden yasaklandı.

Singapur'da sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.

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İngiltere'nin kuzeybatısında ise trenlerde "öpüşmek yasaktır" ibareleri yer alıyor.

Bu kanunun ihlali halinde belirlenmiş olan belli bir para cezası yok, ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atabilir.