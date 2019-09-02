Burada cadde ortasında öpüşen yandı! Hapisle cezalandırılıyor

1
İngiltere'de, kadınların toplu taşım araçlarında çikolata yemesi yasak!
2
ABD Kaliforniya'da, Pasedena bölgesinde sekreterin patronuyla yalnız kalması yasak.
3
Tayland'da, araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız. Cezası 10 dolar!
4
Kanada'da yağmur yağarken çim sulamak yasak!
5
Filipinler'de Frank Sinatra My Way adlı şarkıyı dinlemek yasak.
Bu şarkının Filipinlilerle alakası ne demeyin. Şarkıyı dinleyen en az 10 filipinli intihar etti.O yüzden yasaklandı.
6
Avustralya'da, çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbest!
7
New Jersey'de, bir cinayet işlerken kurşun geçirmez yelek giymek yasa dışı.
8
Singapur'da sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.
9
İskoçya'da, inek sahiplerinin sarhoş olması yasak!
10
Amerika'nın Little Rock kasabasında caddede öpüşenler hapisle cezalandırılıyor.
11
İngiltere'nin kuzeybatısında ise trenlerde "öpüşmek yasaktır" ibareleri yer alıyor.
Bu kanunun ihlali halinde belirlenmiş olan belli bir para cezası yok, ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atabilir.
12
Tayland'da, iç çamaşırsız gezmek yasak!
13
Kuzey Carolina'da 5 saatten fazla tombala oynamak yasak.
14
Londra Parlamentosu'nda, ölmek yasa dışı.
15
Avustralya'da patikada sağ elinin üzerinde amuda kalkarak yürümek yasaktır.
16
ABD eyaleti Maine'de, 14 Ocak sonrası noel süslemeleri yapmak yasak.