Son Dakika Haberleri: Burada cadde ortasında öpüşen yandı! Hapisle cezalandırılıyor
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Burada cadde ortasında öpüşen yandı! Hapisle cezalandırılıyor

11 saat önce

Birçok yasak elbette ki düzenli yaşam için gereklidir, fakat öyle yasaklar var ki duyduğunuza inanamayacaksınız. İşte dünyanın çeşitli ülkelerinden birbirinden ilginç yasaklar....

1
İngiltere'de, kadınların toplu taşım araçlarında çikolata yemesi yasak!
İngilterede, kadınların toplu taşım araçlarında çikolata yemesi yasak!
2
ABD Kaliforniya'da, Pasedena bölgesinde sekreterin patronuyla yalnız kalması yasak.
ABD Kaliforniyada, Pasedena bölgesinde sekreterin patronuyla yalnız kalması yasak.
3
Tayland'da, araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız. Cezası 10 dolar!
Taylandda, araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız. Cezası 10 dolar!
4
Kanada'da yağmur yağarken çim sulamak yasak!
Kanadada yağmur yağarken çim sulamak yasak!
5
Filipinler'de Frank Sinatra My Way adlı şarkıyı dinlemek yasak.
Filipinlerde Frank Sinatra My Way adlı şarkıyı dinlemek yasak.
Bu şarkının Filipinlilerle alakası ne demeyin. Şarkıyı dinleyen en az 10 filipinli intihar etti.O yüzden yasaklandı.

6
Avustralya'da, çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbest!
Avustralyada, çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbest!
7
New Jersey'de, bir cinayet işlerken kurşun geçirmez yelek giymek yasa dışı.
New Jerseyde, bir cinayet işlerken kurşun geçirmez yelek giymek yasa dışı.
8
Singapur'da sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.
Singapurda sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.
9
İskoçya'da, inek sahiplerinin sarhoş olması yasak!
İskoçyada, inek sahiplerinin sarhoş olması yasak!
10
Amerika'nın Little Rock kasabasında caddede öpüşenler hapisle cezalandırılıyor.
Amerikanın Little Rock kasabasında caddede öpüşenler hapisle cezalandırılıyor.
11
İngiltere'nin kuzeybatısında ise trenlerde "öpüşmek yasaktır" ibareleri yer alıyor.
İngilterenin kuzeybatısında ise trenlerde öpüşmek yasaktır ibareleri yer alıyor.
Bu kanunun ihlali halinde belirlenmiş olan belli bir para cezası yok, ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atabilir.
12
Tayland'da, iç çamaşırsız gezmek yasak!
Taylandda, iç çamaşırsız gezmek yasak!
13
Kuzey Carolina'da 5 saatten fazla tombala oynamak yasak.
Kuzey Carolinada 5 saatten fazla tombala oynamak yasak.
14
Londra Parlamentosu'nda, ölmek yasa dışı.
Londra Parlamentosunda, ölmek yasa dışı.
15
Avustralya'da patikada sağ elinin üzerinde amuda kalkarak yürümek yasaktır.
Avustralyada patikada sağ elinin üzerinde amuda kalkarak yürümek yasaktır.
16
ABD eyaleti Maine'de, 14 Ocak sonrası noel süslemeleri yapmak yasak.
ABD eyaleti Mainede, 14 Ocak sonrası noel süslemeleri yapmak yasak.



Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 03:28 
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YORUMLAR (1)
  • uşaklı..: Londra parlemontosunda ölmek yasa dışı..avustralyada çocuklara sigara satışı yasak içmek serbest..gülsemmi acaba.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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