Buranın hapishane olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor!

1 Halden hapishanesi, ABD'deki ve dünyadaki cezaevlerine kıyasla bir Ütopyadır.

2 Burası Norveç'te 2010 yılında hizmete giren tehlikeli suçluların yattığı, dünyanın en insancıl ve yüksek güvenlikli Halden Hapishanesi. Østfold'daki Halden Hapishanesi, dünyanın en insani hapishane merkezi olarak kabul ediliyor.

3 Burası Norveç’te 2010 yılında hizmete giren tehlikeli suçluların yattığı, dünyanın en insancıl ve yüksek güvenlikli Halden Hapishanesi.

4 Halden hapishanesinde her mahkumun özel odasının olduğu, gümüş çatal bıçak takımlarıyla yemeklerin yendiği, internet erişiminin ve TV’nin olduğu, her odasında banyo bulunan bir yer. Böyle anlatınca burayı beş yıldızlı bir yer zannetmiş olabilirsiniz, ancak değil. Gördüğünüz gibi odalar bir suçlu hücresinden çok tek kişilik öğrenci yurdu odasına benziyor.

5 Hapishane içinde ismi “adalet” olan bir dükkan mevcut, mahkumlar buradan istedikleri her şeyi, taze meyve ve sebzeleri alıp kendilerine yemek yapabiliyorlar. Güvenlik görevlileri de yemeklerini son derece temiz ve lüks bir yemekhanede yiyorlar. Özel Üniversite kantini gibi.

6 Tasarım mobilyalar, LCD televizyonlar ve ferah pencerelerle dekore edilmiş Halden hapishanesi, mahkumların olabildiğince “normal” olması için çaba gösteriyor. Hapishanede mahkumlar için sosyalleşip video oyunları oynayabilecekleri bir dinlenme odası mevcut. İsterlerse burada film de izleyebiliyorlar, hatta bazen gardiyanlarla birlikte oyun oynayıp film izledikleri de oluyor.

7 Bu odalarda Halden Hapishanesinin temelinde yatan felsefeyi görebiliyoruz: Tehlikeli olsalar bile insanların kendilerini insan gibi hissetmesine izin verin ve onlara şeytani suçlu gibi değil de normal insanmış gibi davranın.

8 Halden'de mahkumlar için, içinde birkaç adet basket sahasının ve bir tırmanma duvarının da bulunduğu spor salonu mevcut. Burada eğitmenler eşliğinde jimnastik, yoga, tırmanma, vb. sporları yapmak mümkün.

9 Erik Møller Architects ve HLM Architects tarafından tasarlanan hapishane, göreceli olarak hareket özgürlüğü sunar ve normal topluma geçişlerinin sorunsuz olmasını sağlamak için çalışır.

10 Her hücre, giren ışığı en üst düzeye çıkarmak için uzun dikeydir ve yeşil çevresi kolayca görülebilir.

11 Hapishane müdürü Høidal şöyle açıklıyor: "Mevsimsel değişiklikleri izleme fırsatı mahkumlar için zamanın geçişini netleştirmeye yardımcı olur."

12 Barlardan kaçınmak için güvenlik camı kullanılır; ve mahkumlar arasında işbirliğini teşvik etmek için ortak yaşam ve yemek hazırlama alanları dahil edilmiştir. Alanın temel amacı, dünyadaki cezaevi sistemlerinin büyük çoğunluğunun ceza almaya daha fazla odaklanmasının önemli bir amacı olan rehabilite edilmesidir.

13

14

15

16

17