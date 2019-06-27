Buranın ne olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor!

1 Hindistan'ın en kalabalık şehri 20 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olan Mumbai'ye yıllardır hizmet eden Dhobi Ghat'ta aynı zamanda 200'den fazla aile barınıyor. Çamaşırcılık, bu aileler arasında nesilden nesile aktarılan bir mesleğe dönüşmüş durumda.

2 Şehrin gelir kapısı Şehrin dört bir yanından getirilen binlerce kıyafetin uygun fiyatlara temizlendiği çamaşırhane hem burada yaşayan ve çalışan aileler hem de dışarıdan gelen işçiler için önemli bir gelir kapısı. İşçiler günlük ortalamam 400-600 rupi (yaklaşık 35-55 TL) kazanıyor.

3 100 binden fazla çamaşır yıkanıyor Dhobi Ghat'ta yaklaşık 7 bin işçi, sabahın erken saatlerinden başlayarak her gün ortalama 18-20 saat boyunca 100 binden fazla çamaşırı yıkıyor.

4 Taşlarda yıkayıp, güneşte kurutuyorlar İşçiler, 700'ün üzerinde yıkama taşında vurarak temizledikleri çamaşırları, öğle güneşinin altında iplere asarak kurutuyor.

Daha sonra ütülenen ve poşetlenen çamaşırlar, şehrin farklı bölgelerindeki müşterilere ulaştırılıyor. Şehirdeki birçok otel, şirket ve hastane, hızlı hizmeti nedeniyle yıllardır Dhobi Ghat'ı tercih ediyor.

5 Guinnes rekoruna sahip Dhobi Ghat, 2011'de çamaşır sektörünü temsil eden Dhobi Kalyan ve Audhyogik Vikas Kooperatifinin girişimleriyle "en fazla sayıda insanın aynı anda tek bir yerde elle kıyafet yıkadığı yer" olarak Guinness Dünya Rekoru'na da sahip.

6 Yıllık cirosu 90 milyon lira Kooperatif verilerine göre, Dhobi Ghat'ın yıllık cirosu 100 milyon rupi (yaklaşık 90 milyon lira) civarında. İşçilerin olumsuz koşullarda yaşadığı, zengin Hintlilerin oturduğu gökdelenlerle çevirili Dhobi Ghat'ın modern çağa ve teknolojiye daha ne kadar meydan okuyacağı bilinmiyor.

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