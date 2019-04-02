Son Dakika Haberleri: Burası Rio Değil Medeniyetin Başkenti Adana!

Burası Rio Değil Medeniyetin Başkenti Adana!

49 dakika önce

Her yıl Nisan ayında, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerle coşkuyla kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı, 3 Nisan'da 7'nci kez Adana'nın kapılarını dünyaya açıyor. İşte Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı...

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Her yıl binlerce katılımla kutlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl Adana'da 7'nci kez kutlanacak. 3-7 Nisan arasında kutlanacak olan karnavalın sembolü olan kostümlü kortej geçişi, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
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Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da sayısız katılımcıyla yapılan kostümlü kortej geçişi her yıl olduğu gibi şehir merkezinden başlayarak sokaklara taşacak.
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Saat 17.00'de kortej geçişi başlayan karnaval, Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olma özelliğinin yanı sıra, eğlenceli etkinlikler, çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelere de ev sahipliği yapıyor.
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Ünlü sanatçıların açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, Kostümlü Gösteri Grupları Korteji, Motorize Ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, Türkiye'nin her yerinden 300 pilot ile Türk Choppers MK Merkezpark'taki Motosiklet Senfonisi, Türk Riders, VosFest ve Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurt içi ve yurt dışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana Kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler ile 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı.
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Karnaval; Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu, çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club gibi 100'den fazla etkinlikle katılımcılarını bekliyor.
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Bunların yanı sıra Adana'nın geleneksel lezzetlerinin de karnavalda baş köşede olacağını unutmayın....
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:26 

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YORUMLAR (1)
  • ACILI ADANA: Gerçekten süpermiş Adanamız.Adanamızı birazcıkta doğal güzellikleriyle,hoş kokulu portakal çiçekleriyle,misafir perver halkıyla ve yanlış insanlara fırsat vermeyen delikanlılarıyla tanıyın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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