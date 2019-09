Burası Trabzon! Kamıştan yapılan otantik çadırlarla Oğuz Boyu geleneğini sürdürüyorlar

İşletme sahibi Kantarcı, Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadır ile kurduğu kamp alanında, müşterilerine doğada, stresten uzak bir ortam sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Buralarda doğup büyüğümüz için çevreyi iyi biliyoruz. Karadeniz'in her köşesi ayrı bir güzel. Maçka'nın da tarihi değerleri çok fazla. Dolayısıyla tarihimizi, bu güzelliklerimizi bozmadan insanlarla paylaşabiliriz. Bizde dağ turizmi anlamında değişik bir misyonla böyle bir turizm alanı açmak istedik. İnsanlar günlük stresini burada atabilir.

Müşterilerden Merve Sağır, tesisi sosyal medyadan bulduklarını kaydederek "Trabzon'dan geliyorum. Burayı Instagramdan keşfettik. Doğası her şeyi çok güzel. Özellikle çadırları çok sevdik. Kamışlardan yapılmış. Yağmur yağarken tavana vuran yağmur damlalarının çıkardığı ses çok güzel. Burası tamamen doğayla uyumlu. Doğaya hiç zarar verilmeden yapılmış. Her çadırın ayrı bir ismi var. Burada huzur bulduk. Yemekleri, her şeyi çok güzel çok memnun kaldık" dedi.