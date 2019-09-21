Burası Trabzon! Kamıştan yapılan otantik çadırlarla Oğuz Boyu geleneğini sürdürüyorlar

1 Tesisteki otantik çadırlara 24 Oğuz boyunun adı verildi Trabzonlu girişimci Salih Kantarcı, Oğuz Boyu geleneğini kurduğu tesiste sürdürmeye çalışıyor. Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi (Livera) Düzler Mevkiinde Livera Camping, muhteşem doğasının yanında Türk oba çadırı kültürüyle müşterilerine hizmet veriyor.

2 Kamp alanında yöresel lezzetlerin yanı sıra kamış ve branda ile yapılan otantik çadırlara 24 Oğuz boyunun adı verilirken çadırların aydınlanmasında da toprak altına gömülen kablolar ulaştıran güneş enerjisinden üretilen elektrikle sağlanıyor.

3 Maçka ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bin 200 rakımlı yerde bulunan kamp yeri zaman zaman inen sisle farklı bir doğa güzelliğine bürünürken tesise gelen müşteriler şu ana kadar böyle bir yerle karşılaşmadıklarını belirterek evleri çok beğendiklerini söyledi.

4 İşletme sahibi Kantarcı, Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadır ile kurduğu kamp alanında, müşterilerine doğada, stresten uzak bir ortam sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Buralarda doğup büyüğümüz için çevreyi iyi biliyoruz. Karadeniz'in her köşesi ayrı bir güzel. Maçka'nın da tarihi değerleri çok fazla. Dolayısıyla tarihimizi, bu güzelliklerimizi bozmadan insanlarla paylaşabiliriz. Bizde dağ turizmi anlamında değişik bir misyonla böyle bir turizm alanı açmak istedik. İnsanlar günlük stresini burada atabilir.

5 Amacımız doğanın var olan mimari özelliklerini bozmadan ve eski tarihimizi yansıtmak. Dolayısıyla mevcut doğal güzelliklerimizi tarihimizi de koruyarak bu tesisi yapmaktı. Eski tarihimizi yansıtma adına eski Türk obalarının misyonunu geleneğe uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Türk boyları 24 tanedir ve bizde 24 tane yaptık.

6 Hepsine Oğuz boylarının isimlerini verdik. Otantik olsun diye eski Türk isimlerini vererek eski Türk obası havasını yansıtmaya çalıştık.

7 Burayı farklı kılan şey, doğaya çevreye saygılı, çevreyi koruyan bir turizm yapılabilirliğinin farkındalığını fark edenler buraya geliyor. Bizde müşteri portföyümüzün bu şekilde olmasını istiyoruz. İnsanlar burayı farkı gördükleri için geliyor" dedi.

8 Reklamımızı gelen müşterilerimiz yapıyor bu da bizi memnuniyeti üzerinden oluyor. Oba çadırlarını kamıştan yaptık. İçi,dışı kamış. Yalıtımlı olsun diye otantik yaptık. İçi de, ortası da rutubet olmasın diye branda kullandık. Eski oba havasını oluşturmaya çalıştık. Kamp alanına eski Türk oba havası vererek eskiyi yaşatmak istedi" diye konuştu.

9 Müşterilerden Merve Sağır, tesisi sosyal medyadan bulduklarını kaydederek "Trabzon'dan geliyorum. Burayı Instagramdan keşfettik. Doğası her şeyi çok güzel. Özellikle çadırları çok sevdik. Kamışlardan yapılmış. Yağmur yağarken tavana vuran yağmur damlalarının çıkardığı ses çok güzel. Burası tamamen doğayla uyumlu. Doğaya hiç zarar verilmeden yapılmış. Her çadırın ayrı bir ismi var. Burada huzur bulduk. Yemekleri, her şeyi çok güzel çok memnun kaldık" dedi.

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13 Çadırlarımızı kamıştan yaptık Tesisin elektriğini kendi imkanlarıyla üretmeye çalıştıklarını ifade eden Kantarcı, çadırları da kamıştan yaptıklarını belirterek, "Elektriği rüzgar gülünden, güneş enerjisinden üretiyoruz. Elektrik sistemimizi bu şekilde sağlıyoruz. Çevreye hiçbir zarar vermiyoruz. Gelenler çok memnun, gelenler tekrar geliyor.

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