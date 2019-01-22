Son Dakika Haberleri: Bursa'da Doğdu, Burslu Okudu, Şimdi Türkiye'nin En Önemli İsimlerinden Biri

Bursa'da Doğdu, Burslu Okudu, Şimdi Türkiye'nin En Önemli İsimlerinden Biri

3 saat önce

Kanal D'nin güzel sunucusu Buket Aydın, Kanal D'nin haber başkanlığına terfi etti. Terfi haberinin ardından gözler Buket Aydın'a çevrildi. Peki, Buket Aydın kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Gelin birlikte bakalım.

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Buket Aydın, 1 Ocak 1985 yılında Bursa'da doğdu.
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Burslu olarak girdiği İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.
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Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.
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Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapmaya başladı.
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Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.
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Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı.
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Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.
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Tam bir seyahat sever!
Tam bir seyahat sever!
Buket Aydın'ın Instagram hesabına şöyle bir göz atarsanız ne kadar seyahat sever biri olduğunu da anlıyorsunuz.
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Güzel sunucunun neredeyse gezmediği Avrupa ülkesi kalmamış.
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NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Nisan ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.
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Buket Aydın kiminle evli?
Buket Aydın kiminle evli?
2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlendi.
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Televizyon haber sunucusu olan Aydın şimdilerde Kanal D Haber Başkanlığı görevine atandı.
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Buket Aydın'ın ödülleri
Buket Aydının ödülleri
En iyi Haber Spikeri Ödülü, Düzce Üniversitesi    2016 Anadolu Medya Ödülleri    4. Fashion TV Eyewear Moda Ödülleri (En iyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu)    İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülü)    İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Gece Haberleri Bülteni, 'Gece Bülteni Kuşağı')
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Dudaklarımda estetik yok
Dudaklarımda estetik yok

Dudaklarında estetik olmadığını açıklayan Buket Aydın, "Vücudumda estetik yok. Bazen küçük dokunuşlar yapıyoruz tabii. Teyzem bana hep 'Köfte dudaklım' derdi. Dudaklarımda estetik yok" ifadelerini kullandı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:20 

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YORUMLAR (6)
  • MERDA: BİZ KAPSAM DIŞI TASERONLARA 2 SEÇİMDİR .TÜM TASERONA KADRO SÖZÜNE RAĞMEN KADRO YOK VAYYY BE ÜLKE OLMUŞ 6 AYLIK BAŞKAN. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • RAPÇİ: Dudakları hariç yer yerinde estetik var zaten. Bu kadın bana hiç samimi gelmiyor Sıla ve Ahmet Kuralın olayından dolayı. Rahmetli Mehmet Ali Birand’i örnek alsın Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • ASLINDA İŞİN ASLI: yemin ediyorum haberleriniz aynı düğün öncesi slayt gösteri gibi olmaya başladı yaptığınız şeylerin haber niteliği yok gündeme el atın ekonomik sıkıntıya mesela kapımızdaki develüasyon sıkıntısına mesela Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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