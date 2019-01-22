Bursa'da Doğdu, Burslu Okudu, Şimdi Türkiye'nin En Önemli İsimlerinden Biri

1 Buket Aydın, 1 Ocak 1985 yılında Bursa'da doğdu.

2 Burslu olarak girdiği İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

3 Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

4 Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapmaya başladı.

5 Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

6 Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı.

7 Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.

8 Tam bir seyahat sever! Buket Aydın'ın Instagram hesabına şöyle bir göz atarsanız ne kadar seyahat sever biri olduğunu da anlıyorsunuz.

9 Güzel sunucunun neredeyse gezmediği Avrupa ülkesi kalmamış.

10 NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Nisan ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

11 Buket Aydın kiminle evli? 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlendi.

12 Televizyon haber sunucusu olan Aydın şimdilerde Kanal D Haber Başkanlığı görevine atandı.

13 Buket Aydın'ın ödülleri En iyi Haber Spikeri Ödülü, Düzce Üniversitesi 2016 Anadolu Medya Ödülleri 4. Fashion TV Eyewear Moda Ödülleri (En iyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu) İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülü) İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Gece Haberleri Bülteni, 'Gece Bülteni Kuşağı')

14 Dudaklarımda estetik yok

Dudaklarında estetik olmadığını açıklayan Buket Aydın, "Vücudumda estetik yok. Bazen küçük dokunuşlar yapıyoruz tabii. Teyzem bana hep 'Köfte dudaklım' derdi. Dudaklarımda estetik yok" ifadelerini kullandı.

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