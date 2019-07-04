Son Dakika Haberleri: Büyük beden model cinsel yönelimini açıkladı!
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Büyük beden model cinsel yönelimini açıkladı!

2 saat önce

Büyük beden modellik yaparak farkındalık yaratan, cesur pozlarıyla Instagram'da fenomene dönüşen Tess Holliday, Nylon dergisine LGBT Pride Month (onur haftası) kapsamında cinsel yönelimi ve özel hayatına dair açıklamalar yaptı.

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33 yaşındaki büyük beden model Tess Holliday, Nylon dergisinin güzellik özel sayısı için kapak pozu verdi.
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LGBT Pride Month kapsamında verdiği röportajda, cinsel yönelimi hakkında da özel açıklamalarda bulundu.
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Her cinse ilgi duyuyor
Her cinse ilgi duyuyor
Holliday, "Eşcinselliğim hakkında düşündüğümde, panseksüalizmin (her cinse karşı ilgi duyabilme) beni biseksüellikten daha iyi anlattığını düşünüyorum" dedi.
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Panseksüel nedir?
Panseksüel nedir?
Panseksüellik, "pan" sözcüğünden türetilmiş bir tür cinsel yönelim terimidir. Bu yönelimi olan kişiler her türlü cinse karşı ilgi duyabilmektedir. Trans bireyler ve cinsel kimliği akıcı olan kişilere yönelen cinsel eğilimdir.
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'Olmadığım biri gibi olmak zorunda değilim'
Olmadığım biri gibi olmak zorunda değilim
"Hayatımdaki birçok şeyle ilgili artık mantıklı hissediyorum. Küçükken hissettiğim birçok şey şimdi anlamlı geliyor. Bunun için kendimi rahatlamış hissediyorum" diyen model, "İnsanlarla daha önce olduğumdan daha samimi bir seviyede ilişki kurabilirim, çünkü olmadığım biri gibi davranmak zorunda değilim" ifadesini kullandı.
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'Neden kürtajım tartışılıyor?'
Neden kürtajım tartışılıyor?
İkinci çocuğuna hamile olduğu haberlerinin ardından kürtaj olduğu öğrenilen Holliday, "Kürtajım hakkında konuşmayı seçmem neden tartışma konusu? Evliyken kürtaj yaptırdığım ve sadece bir çocuğu maddi olarak destekleyebileceğim için neden bu kadar utanç duymam gerekti? Şişman insanların belli bir yer edinmeyi ve ateşli olmayı hak etmesiyle ilgili konuşmak neden tartışma konusu?" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:10 
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