Büyük Beden Model, Derin Yırtmaç Elbisesiyle Yaptığı Instagram Paylaşımıyla Yürek Hoplattı
10 saat önce
Dünyanın en çok kazanan büyük beden modellerinden Iskra Lawrence, yırtmaçlı elbisesiyle catwalk yaptığı Instagram videosuyla kiminin hoşuna kiminin zoruna gitti.
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Iskra Lawrence, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
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Geçtiğimiz aylarda da derin bacak yırtmaçlı elbisesini tekrar giyen 28 yaşındaki güzel çektiği videoyu hesabından paylaştı.
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Video kısa süre içinde yüz binlerce beğeni aldı. Kimi kullanıcı ise kötü yorumlarıyla Lawrence'ın, kalça ve kıvrımlarına laf etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:08
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