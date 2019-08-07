Son Dakika Haberleri: Büyük beden model, farkındalık yaratmak için çırılçıplak poz verdi!
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Büyük beden model, farkındalık yaratmak için çırılçıplak poz verdi!

49 dakika önce

Büyük beden modellik yapan Tabria Majors, insanların büyük beden olan kadınlara olan bakış açılarını değiştirmek için bir dergiye çıplak poz verdi.

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2017 yazında Sports Illustrated'ın kadrosuna dahil olan büyük beden model Tabria Majors, kadın dergisine verdiği çırılçıplak poz ve açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
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Büyük beden modeli Tabria Majors, çıplak poz verdiği dergiye yaptığı açıklamada; bazı insanların büyük beden kadınları egzersiz yapmaya ihtiyaçları olmadığını söylediklerini, ama bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi.
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1.78 cm boyunda ve yaklaşık 90 kilo ağırlığında olan 35 yaşındaki Majors, Ashley Graham ile birlikte son dönemin en gözde büyük beden modellerinden biri olarak biliniyor.
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Majors, sözlerine şu şekilde devam etti: "Büyük beden modellerin de hayatta aktif olmasına örnek olmak istiyorum. Diğer manken ve modellerle aynı fırsatları elde ettiğimizi görmek ve göstermek istiyorum.."
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"Büyük beden modeller de egzersiz yapar, terler ve güzel gözükür."
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Yıllardır, medyanın ve toplumun güzellik anlayışı yüzünden yalan yanlış kalıplara tıkılıp kaldık. Hiçbir şey yapamayacağımızı düşünüyorlar. Ben bunu değiştirmek için buradayım."
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:43 
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