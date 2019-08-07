Büyük beden model, farkındalık yaratmak için çırılçıplak poz verdi!

1 2017 yazında Sports Illustrated'ın kadrosuna dahil olan büyük beden model Tabria Majors, kadın dergisine verdiği çırılçıplak poz ve açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

2 Büyük beden modeli Tabria Majors, çıplak poz verdiği dergiye yaptığı açıklamada; bazı insanların büyük beden kadınları egzersiz yapmaya ihtiyaçları olmadığını söylediklerini, ama bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

3 1.78 cm boyunda ve yaklaşık 90 kilo ağırlığında olan 35 yaşındaki Majors, Ashley Graham ile birlikte son dönemin en gözde büyük beden modellerinden biri olarak biliniyor.

4 Majors, sözlerine şu şekilde devam etti: "Büyük beden modellerin de hayatta aktif olmasına örnek olmak istiyorum. Diğer manken ve modellerle aynı fırsatları elde ettiğimizi görmek ve göstermek istiyorum.."

5 "Büyük beden modeller de egzersiz yapar, terler ve güzel gözükür."

6 Yıllardır, medyanın ve toplumun güzellik anlayışı yüzünden yalan yanlış kalıplara tıkılıp kaldık. Hiçbir şey yapamayacağımızı düşünüyorlar. Ben bunu değiştirmek için buradayım."

7

8

9

10

11

12