Son Dakika Haberleri: Büyük İkramiyeyi Kazanıp Milyoner Olmuştu, Şimdi Aç Karnını Zor Doyuruyor

Büyük İkramiyeyi Kazanıp Milyoner Olmuştu, Şimdi Aç Karnını Zor Doyuruyor

1 gün önce

"Usta Micky" olarak bilinen Michael Carroll, 19 yaşında lotodan 9,7 milyon sterlin (68 milyon TL) kazandı, ama ilişki partileri, kadınlar, eğlence derken tüm servetini sadece 2 senede hiç etti. Şimdi bir lokma yemeğe muhtaç yaşıyor.

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Michael Carroll, 2002 yılında bir piyango bileti sayesinde 9.7 milyon sterlin kazandı.
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'Haydan gelen huya gider' misali Michael bey kazandığı bu parayla pek çok kişinin yapacağı gibi yatlar, katlar almak yerine; tüm parayı, uyuşturucu, grup cinsel ilişki partileri ve kumarda harcadı.
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Michael, 2003'te birlikte olduğu sevgilisi Sandra'yla evlendi, üstelik Sandra hamileydi. Ancak kısa bir süre sonra ayrıldılar. Sandra, Michael'ın, yaşam tarzından iğrendiğini, fahişelerle onu defalarca aldattığını söyledi. Yaptıkları bir anlaşmaya parasının 1,4 milyon poundunu Michael'dan aldı.
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Sandra gittikten sonra 'The Grange' olarak adlandırılan beş yataklı Norfolk konağına taşındı.
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Kadınlar Michael'ın evinin kapısına gelip, beraberlik teklif ediyordu. Michael'ın anlattıklarına göre, bir gecede en az 8 kadınla beraber oluyordu, bu yüzden ona 'Üstat Micky' diyorlardı.
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Şampanya, kokain ve kadınlarla dolu partilere ayda 50.000 pound harcama yapıyordu.
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Bu uyuşturucu partileri yüzünden polis, defalarca evine baskın yaptı. Önce para cezasına çarptırıldı. Sonra hep olaylara karıştı. 2005 yılında arabaları parçalamakla suçlandı. Araba hırsızlığı, uyuşturucu ve tahrifat için tutuklanan Carroll, son olarak eski kız arkadaşı Sam Howard'a saldırdı ve hapis yattı.
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Çılgın eğlenceler, gece hayatı, kadınlar derken, geçen yıllardan sonra nihayet 2010'da tüm parası bitti. Yıkık malikanesini de satışa çıkardı.
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Şimdi günde 10 sterline odunculuk yapıyor...
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Çıplak kadınlar, kokain partileri düzenlediği evi ise şimdi harabe halde...
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»      Haber Yayın Tarihi : 12.02.2019 01:43 

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YORUMLAR (77)
  • Dürbünlü: gavurlarda aslaa fren yoktur,şeytan onların en iyi dostudur,her pisliği yaptırır,sonrada karşısına geçip sırıtır,,hele ahirette gavurların cehenneme gittigini görünce,,ulan salaklar bana neden uydunuz deyip son dalgasını geçecek ve oda cehenneme atılacak. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Adınızı Yazın: arkadaşlar haram para yemek istiyorum. nasıl yiyebilrim yardımcı olur musunuz Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır embryo: aMAN, aMAN.... nasil yiiyeceksin haram parayi* adalardan bir yar gelir bizlere sarkisini söyle sen en iyisi... bak senin yüzünden klevyemin shift-dügmesi bozuldu. 0 0 Yayından Kaldır Dayı: Gel birlikte yiyelim 2 0 Yayından Kaldır
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