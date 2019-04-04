Son Dakika Haberleri: Çalışan Annelere Müjde! Yarım Gün Çalışan Anne Tam Gün Maaş Alacak

Çalışan Annelere Müjde! Yarım Gün Çalışan Anne Tam Gün Maaş Alacak

56 dakika önce

Doğum izinleri sonrası çalışan anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabilecek! İşte ekonomi yazarı Faruk Erdem'e sorulan yarı çalışma ödeneğiyle ilgili sorular ve cevapları...

1
Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir?
Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir?

Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler.
2
Şartları nelerdir?
Şartları nelerdir?

1) İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 2) Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
3
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.
4
Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?
Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.
5
Yarım çalışma yapılacak süre ne kadar?
Yarım çalışma yapılacak süre ne kadar?
Yarım çalışma süresi birinci doğumda 60 gün, İkincide 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.
6
En fazla ne kadar süreyle ödenir?
En fazla ne kadar süreyle ödenir?
Birinci doğumda en fazla 30 gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün, sonraki doğumlarda en fazla 90 gün, çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 gün, yarım çalışma ödeneği ödeniyor.
7
Hesaplama nasıl yapılıyor?
Hesaplama nasıl yapılıyor?
Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.
8
Nereden, nasıl ve ne zaman alınabilir?
Nereden, nasıl ve ne zaman alınabilir?
Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenmektedir. İlgililer ödemelerini TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak alabilmektedir.

»      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 

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