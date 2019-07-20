Çamaşır makinenize alimunyum folyo attığınızda bakın ne oluyor! Sonuç inanılmaz

1 Elektriklenmenin düşmanı alüminyum folyo Kıyafetlerinizde oluşan elektriklenmenin önüne geçmek için, çamaşır makinenize yıkamadan hemen önce birkaç alüminyum folyo topu atabilirsiniz.



2 Çamaşır makinenizi dezenfekte etmek için ağız gargarası kullanın Çamaşır makinenizin sorunsuz çalışması için, deterjan koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkayabilirsiniz.

3 Kaybolan çorap teklerinden bıktıysanız onun da çözümü var Küçük parçaları ve çorapları çamaşır makinenize atarken, özel yıkama filelerinin içine atmanız sizi olası kayıp vakalarından kurtaracaktır.

4 Daha beyaz kıyafetler için aspirin Çamaşır makinenize birkaç aspirin tableti koymanız, beyaz kıyafetlerinizi ışıl ışıl bir görünüme kavuşturacak. Aspirin, içindeki salisilik asit nedeniyle kıyafetlerdeki sararmaların başlıca düşmanları arasında yerini alıyor.

5 Şapkalarınızı bulaşık makinesinde yıkayın Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyarsanız, şekillerini kaybetmeden temizlenmelerini sağlayabilirsiniz.

6 Sıcak su, kirli çoraplara pek iyi gelmeyebilir Sıcak su, kirli çorapları lekelerden tamamen arındırmaz. Kirli çorapları kusursuzca temizlemenin yolu, soğuk su ile yıkamaktan geçiyor.

7 Kadınların korkulu rüyası olan makyaj lekelerine son Özellikle kadınların en büyük sorunlarından biri olan makyaj lekesi, o kadar da korkulacak bir şey değil. Zira, lekeye süreceğiniz tıraş kremi sizi bu büyük dertten kurtaracak.

8 Beyazları yıkarken yumuşatıcıdan kaçının Beyaz kıyafetleri yıkarken yumuşatıcı kullanmamaya gayret gösterin. Çünkü yumuşatıcı kıyafetlerin renginin açılmasını önlüyor. Beyazlarınızı yıkarken, yumuşatıcı yerine beyazlatıcı kullanmanızda fayda var.

9 Küçülen kıyafetlerinizin de bir kahramanı var Yıkama sonrasında boyutunda gözle görülür bir küçülme gördüğünüz kıyafetleriniz mi var? Üzülmeyin, bir kaba biraz bebek şampuanı ve ılık su doldurun ve çeken kıyafetlerinizi 10-15 dakika bu suda bekletin. Ardından bir havlu ile kurulayın ve tamamen kuruması için yatay olarak yerleştirin. Bebek şampuanı giysinizin ipliklerini genişleterek eski boyutuna dönmesini sağlayacaktır.