Canevim'in Ceylan'ı, Instagram'daki tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!

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Oyunculuk kariyerine 2013 yılıda başlayan şimdilerde ATV'de yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakteriyle karşımıza çıkan, 22 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı.
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Instagram'da bambaşka biri
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin Biran Damla Yılmaz, Instagram pozları ile takipçilerinin başını döndürüyor.
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Oldukça enerjik ve mutlu gözüken güzel oyuncunun tatil pozlarına, özellikle Arap hayranlarından çok sayıda yorum yağıyor.
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2015 yılında Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı.
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Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, , Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat veriyor.