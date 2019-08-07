Son Dakika Haberleri: Canevim'in Ceylan'ı, Instagram'daki tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!
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Canevim'in Ceylan'ı, Instagram'daki tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!

49 dakika önce

ATV'nin yeni dizilerinden Canevim'de Ceylan karakterini oynayan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, Instagram hesabındaki pozları hayranlarını resmen büyülüyor.

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Oyunculuk kariyerine 2013 yılıda başlayan şimdilerde ATV'de yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakteriyle karşımıza çıkan, 22 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı.
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Instagram'da bambaşka biri
Instagramda bambaşka biri
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin Biran Damla Yılmaz, Instagram pozları ile takipçilerinin başını döndürüyor.
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Oldukça enerjik ve mutlu gözüken güzel oyuncunun tatil pozlarına, özellikle Arap hayranlarından çok sayıda yorum yağıyor.
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2015 yılında Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı.
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Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, , Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat veriyor.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:11 
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