Cani Kadın İlişki Kölesi Yaptığı Adamı Döverek Öldürdü, Cinsel Organını Kesip Sobaya Attı

1 Sırbistan'da yaşayan 34 yaşındaki Marina Becanoviç, 67 yaşındaki Petar Petroviç'i üç yıl boyunca ilişki kölesi yaptı.

2 Cani kadın, Petar Petroviç'i geçtiğimiz gün Belgrad'ın eteklerinde bulunan Guncati'de döverek öldürdü.

3 Yetkililer tarafından yapılan açıklamarda adamın yaklaşık üç yıldır kadın tarafından işkenceye maruz kaldığı söylendi. Üzerinde sigara söndürmeden, bıçakla yaralamaya kadar uzayan işkence listesi adamın dayakla öldürülmesiyle son buldu.

4 Cinsel organını sobaya attı Adamı öldürdükten sonra cinsel organını ve testislerini kesen kadın onları ateşe attı. Daha sonra adamın ailesine mektup yazarak 'işini bitirdim' dedi.

5 Baltayla parçalara ayırdı Cinayetin ardından adamı baltayla parçalara ayıran kadın, adamın penis ve testislerini yanan sobaya attı.

6 Komşulardan birinin ifadeleri oldukça sarsıcıydı: Bu kadın bilinçli olarak eziyet ve istismarda bulundu. Onu tekmeledi, ona vurdu ve bıçakla yaraladı. Ona kölesi gibi muamele etti.

7 "Marina çok kabaydı. Onu kollarından kaldırıp sarsarsı. Çünkü ondan iriydi. Hatta bazen havaya kaldırdıktan sonra onu yere fırlatırdı."

8 Adamın da kadına takıntısı vardı Öldürülen adamın kadına karşı takıntısı olduğunu söyleyen komşu, adamın kadını bir kaç kez polise şikayet ettiğini ama her seferinde onunla geri döndüğünü söyledi.

9 Belgrad basını kadının gözaltını alındığını ve polis sorgusunda suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Otopis raporunda ise adamın kaburgasının kırıldığı ve ciğerine battığı tespit edildi.