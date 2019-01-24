Cani Kadın İlişki Kölesi Yaptığı Adamı Döverek Öldürdü, Cinsel Organını Kesip Sobaya Attı

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Sırbistan'da yaşayan 34 yaşındaki Marina Becanoviç, 67 yaşındaki Petar Petroviç'i üç yıl boyunca ilişki kölesi yaptı.
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Cani kadın, Petar Petroviç'i geçtiğimiz gün Belgrad'ın eteklerinde bulunan Guncati'de döverek öldürdü.
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Yetkililer tarafından yapılan açıklamarda adamın yaklaşık üç yıldır kadın tarafından işkenceye maruz kaldığı söylendi. Üzerinde sigara söndürmeden, bıçakla yaralamaya kadar uzayan işkence listesi adamın dayakla öldürülmesiyle son buldu.
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Cinsel organını sobaya attı
Adamı öldürdükten sonra cinsel organını ve testislerini kesen kadın onları ateşe attı. Daha sonra adamın ailesine mektup yazarak 'işini bitirdim' dedi.
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Baltayla parçalara ayırdı
Cinayetin ardından adamı baltayla parçalara ayıran kadın, adamın penis ve testislerini yanan sobaya attı.
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Komşulardan birinin ifadeleri oldukça sarsıcıydı: Bu kadın bilinçli olarak eziyet ve istismarda bulundu. Onu tekmeledi, ona vurdu ve bıçakla yaraladı. Ona kölesi gibi muamele etti.
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"Marina çok kabaydı. Onu kollarından kaldırıp sarsarsı. Çünkü ondan iriydi. Hatta bazen havaya kaldırdıktan sonra onu yere fırlatırdı."
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Adamın da kadına takıntısı vardı
Öldürülen adamın kadına karşı takıntısı olduğunu söyleyen komşu, adamın kadını bir kaç kez polise şikayet ettiğini ama her seferinde onunla geri döndüğünü söyledi.
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Belgrad basını kadının gözaltını alındığını ve polis sorgusunda suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Otopis raporunda ise adamın kaburgasının kırıldığı ve ciğerine battığı tespit edildi.
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Bir sevgilisi daha vardı
Polis, cani kadının içki arkadaşı ve diğer sevgilisi olduğu iddia edilen evsiz bir adamı da sorguya aldı. Evsiz adam cinayetin, para problemi yüzünden işlenmiş olabileceğine dikkat çekti.