Canlı Fare Yemekten, İnsanların Gözlerini Oymaya Kadar Kendini Kaybettiren Yamyam İlacı: Flakka

1 FLAKKA NEDİR? Flakka, Çin'den ithal edilen ve zombi benzeri psikotik ataklara ve yamyamistik saldırılara neden olan, banyo tuzu yapısında sentetik uyuşturucudur. 2012 yılında Amerika'da satışı kesinlikle yasaklandı. Ev tipi banyo tuzlarına benzeyen Flakka; yenebilir, burundan çekilebilir, enjekte edilebilir veya buharlaştırılabilir. Kokaine benzer bir uyuşmaya, aynı zamanda halüsinasyona ve paranoyaya da neden olur.

2 İNGİLTERE TEHLİKEDE! İngiltere'de ise kullanımı yavaş yavaş yayılmaya başladı. Uyuşturucu uzmanı Abbas Kanani, Sun Online'a şunları söyledi: "Flakka, 2.30 sterlinlik fiyatı nedeniyle İngiltere'de popülerlik kazanıyor, bu son derece endişe verici. 2018'de, bu tür vakalar 950'yi buldu.

3 2013 YILINDA YÜZÜ YENEREK PARAMPARÇA EDİLDİ Bir Big Mac'ten daha ucuza mal olan korkunç Flakka hapı, bugüne kadar birçok insana zarar verdi. Fotoğrafta gördüğünüz evsiz adam, 2013 yılında bu hapı kullanan bir diğer evsiz adam tarafından saldırıya uğradı.

4 Gözü dönen yamyam, yaşlı adamın kafasını yemeye başladı ve gözlerini oydu.

5 ABD'li Ronald Poppo, bir gözünü ve burnunu tamamen kaybetti. Geçirdiği ameliyatlardan sonra Poppo'nun konuşabildiğini ve yemek yiyebildiğini söyleyen doktorlar kurbanın saldırıyı hatırladığını söyledi.

6 FLAKKA İÇEREK YAMYAMA DÖNÜŞTÜ Poppo'nun yüzünün bir kısmını yiyen Rudy Eugene'in, 'Flakka'nın etkisinde olduğu anlaşılmıştı. Olay yerine gelen polis "dur" emrine uymayan Eugene'i vurarak öldürdü.

7 FLAKKA İÇİP SOYUNDU, KENDİNİ YERDEN YERE VURDU! İngiliz bir adam, Flakka'yı aldıktan sonra çıplak halde kendini sağa sola atarken bulundu.

8 FLAKKA ETKİSİYLE ÇİĞ ÇİĞ FARE YEDİ! Geçen yıl Eylül ayında, bir mahkum canlı fareyi kafasından ısırdı ve uyuşturucunun şiddetiyle yedi.

9 Bu anları videoya çekmekten de geri kalmadı. Önce fareyi öptü.

10 Sonra tamamen yuttuğunu kanıtlar biçimde ağzını açtı.