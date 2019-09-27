Son Dakika Haberleri: Çatlaklar varsa dikkat! İşte binanızın depreme dayanıklı olmadığını gösteren 7 madde!
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Çatlaklar varsa dikkat! İşte binanızın depreme dayanıklı olmadığını gösteren 7 madde!

1 saat önce

İstanbul depremi vatandaşlara 'Evim ne kadar sağlam? sorusunu akla getirdi. İşte binanızın riskli olabileceğini gösteren 7 madde...

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Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini dile getirdi. Çatalkaya, binaların riskli olabileceğini gösteren 7 maddeyi sıraladı. Eğer bu maddelerden biri sizin için geçerli ise binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekiyor. İşte o 7 madde...
2
Bina 1999 yılından önce yapıldıysa
Bina 1999 yılından önce yapıldıysa
3
Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa
Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa
4
İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa
İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa
5
Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa
Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa
6
Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa
Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa
7
Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa
Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa
8
Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var.
Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var.



Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:22 
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