Çatlaklar varsa dikkat! İşte binanızın depreme dayanıklı olmadığını gösteren 7 madde!

1

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini dile getirdi. Çatalkaya, binaların riskli olabileceğini gösteren 7 maddeyi sıraladı. Eğer bu maddelerden biri sizin için geçerli ise binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekiyor. İşte o 7 madde...