Çatlaklar varsa dikkat! İşte binanızın depreme dayanıklı olmadığını gösteren 7 madde!

1
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini dile getirdi. Çatalkaya, binaların riskli olabileceğini gösteren 7 maddeyi sıraladı. Eğer bu maddelerden biri sizin için geçerli ise binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekiyor. İşte o 7 madde...
2
Bina 1999 yılından önce yapıldıysa
3
Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa
4
İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa
5
Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa
6
Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa
7
Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa
8
Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var.