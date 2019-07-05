Son Dakika Haberleri: Çekmesini açtığında yılanlarla burun buruna geldi!
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Çekmesini açtığında yılanlarla burun buruna geldi!

28 dakika önce

Güney Afrika'nın Durban şehrinde, çekmeceyi açan ev sahibi hayatının şokunu yaşadı. Çekmecede 2 adet birbirine dolanmış yılan vardı.

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Güney Afrika'nın Durban şehrinde, bir evin yatak odasında bulunan çekmeceye gizlenmiş iki yılan ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.
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Çekmeceyi açtıktan sonra karşısında iki yılan gören ev sahibi, Sürüngen Koruması'ndan Nick Evans ve ekibini çağırdı.
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Eve gelen ekip, yılanların günlerdir burada saklandığını söyledikten sonra hemen müdahale ederek kendi yöntemleriyle birbirine dolanmış iki yılanı evden çıkardı.
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Mambalar, saldırganlığı, hızı ve çabuk etki eden güçlü zehriyle en tehlikeli yılanlar arasında yer alırlar.
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Ancak zehirleri çok güçlü olsa da, mambalar genellikle gizlenen ve insanlarla karşılaşmaktan kaçınan canlılardır.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:27 
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