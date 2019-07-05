Çekmesini açtığında yılanlarla burun buruna geldi!

1
Güney Afrika'nın Durban şehrinde, bir evin yatak odasında bulunan çekmeceye gizlenmiş iki yılan ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.
2
Çekmeceyi açtıktan sonra karşısında iki yılan gören ev sahibi, Sürüngen Koruması'ndan Nick Evans ve ekibini çağırdı.
3
Eve gelen ekip, yılanların günlerdir burada saklandığını söyledikten sonra hemen müdahale ederek kendi yöntemleriyle birbirine dolanmış iki yılanı evden çıkardı.
4
Mambalar, saldırganlığı, hızı ve çabuk etki eden güçlü zehriyle en tehlikeli yılanlar arasında yer alırlar.
5
Ancak zehirleri çok güçlü olsa da, mambalar genellikle gizlenen ve insanlarla karşılaşmaktan kaçınan canlılardır.