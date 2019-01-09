Cemal Süreya Ölümünün 29. Yılında Anılıyor! İşte Cemal Süreya'nın Unutulmaz Sözleri...

1
"Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi? Ne güzel yaşlanırsın sen. Seni sevmek ne güzel! Kadınım, yârim…"
2
“Yüzüm kime dönük olursa olsun yüreğim hep sana dönük olacak…”
3
“Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.”
4
“Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek.”
5
“Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık...”
6
"Sevgilim bilemem sesimi duyuyor musun? Bir gökkuşağıyla doldurmak istiyorum içini."
7
“Göz göze gelebilirseniz, ipi kopmuş bir uçurtma, hızla uzaklaşır bakışlarından”
8
“Ölüm geliyor aklıma birden ölüm, bir ağacın gövdesine sarılıyorum”
9
“Gözleri göz değil gözistan Bir odadan bir odaya geçiyor Kapının birini açıp birini kapıyor”
10
“İyi, kötü günler geçirdik. Çoğunca da iyi günler. Öperim o günleri”