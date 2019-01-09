Cemal Süreya Ölümünün 29. Yılında Anılıyor! İşte Cemal Süreya'nın Unutulmaz Sözleri...

1 "Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi? Ne güzel yaşlanırsın sen. Seni sevmek ne güzel! Kadınım, yârim…"



2 “Yüzüm kime dönük olursa olsun yüreğim hep sana dönük olacak…”

3 “Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.”

4 “Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek.”

5 “Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık...”

6 "Sevgilim bilemem sesimi duyuyor musun? Bir gökkuşağıyla doldurmak istiyorum içini."

7 “Göz göze gelebilirseniz, ipi kopmuş bir uçurtma, hızla uzaklaşır bakışlarından”

8 “Ölüm geliyor aklıma birden ölüm, bir ağacın gövdesine sarılıyorum”

9 “Gözleri göz değil gözistan Bir odadan bir odaya geçiyor Kapının birini açıp birini kapıyor”

