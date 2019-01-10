Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Bakın Şimdi Ne Yapıyor
51 dakika önce
2004 – 2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları ciddi reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan oyuncuları, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncularından Ayşe'nin şimdiki hali nasıl? İşte Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un şimdiki halleri.
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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy dizide Pembe'nin kızı rolünde yer aldı.
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Şimdi 23 yaşında olan Belemir Temizsoy'un şimdiki halini görenler onu tanımakta zorluk çekiyor.
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Oyunculuğun tükenmeyen bir tutku olduğunu düşünen Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda oyunculuk eğitimi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve bale eğitimi aldı.
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Oyunculuğa sevdalı olan Belemir, şimdi kamera önünde değil bir plazada çalışıyor fırsat buldukça seyahat ediyor.
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İşte Belemir Temizsoy'un Instagram'ından kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:56
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