Son Dakika Haberleri: Çernobil'de iç çamaşırlı pozuyla skandala imza atmıştı, tepkilere üstsüz fotoğrafla cevap verdi
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Çernobil'de iç çamaşırlı pozuyla skandala imza atmıştı, tepkilere üstsüz fotoğrafla cevap verdi

4 saat önce

Şu aralar Çernobil dizisinin popülaritesi artınca Ukrayna'nın Pripyat şehri de fenomenlerin uğrak mekanı oldu. Daha önce Pripyat'ta çektirdiği üstsüz ve iç çamaşırlı fotoğrafları nedeniyle tepki çeken model, Instagram'da aynı yerden üstsüz bir fotoğraf daha yayınladı.

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HBO'nun mini dizisi Chernobyl'in ardından Pripyat şehri, turist akınına uğramaya başladı.
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Sosyal medya fenomenlerinin de uğrak mekanı haline gelen Pripyat'ta uygunsuz fotoğraflar çekinerek paylaşımda bulunan fenomenler ise tepki almalarına rağmen paylaşımlarına devam ediyorlar.
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Pek çok insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın hayatının etkilendiği felaketin izlerini gözler önüne seren bölgede yapılan turistik fotoğraf çekimleri, olayın trajedisini aktarmak yerine, durumdan kendi popülaritesini artırmak için yararlanan Instagram fenomenlerinin eleştirilmesine yol açtı.
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Çernobil bölgesinde yapılan çekimler 'saygısızca' bulunarak, sosyal medyada topa tutulmuştu.
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Daha önce iç çamaşırlı fotoğraf paylaşan model tepkilere yeni bir fotoğraf ile cevap verdi.
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Eleştirilen model, tepkilere cevap niteliğinde yine üstsüz olarak yüzünde bu kez gaz maskesi varken bir fotoğrafını paylaştı. Modelin fotoğrafı paylaşmasının ardından Instagram kullanıcıları yine tepkilerini esirgemedi.
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Sosyal medyada yeniden eleştiri yağmuruna tutulan modele bazı takipçileri, ''Utan'', '' Biraz saygı duy'' gibi yorumlar yazdılar.
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Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:22 
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