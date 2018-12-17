Çernobil Faciası ve 11 Eylül Saldırılarını Bilen Kahinden 2019 Kehanetleri

1 Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

2 3. DÜNYA SAVAŞI Nostradamus, 16. yüzyılda 2019 yılının 3. Dünya Savaşı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtmiştir. İlk Fransa'da başlayacak ve oradan dünyanın dört bir yanına yayılacak olan savaşın 2025 yılına kadar sürüp gideceği, 2025 yılında ise küçük bir barış ortamının sağlanacağı belirtilmiştir. Paris ve Fransa'da geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen terorist saldırılarının bu kehanetin gerçek olma olasılığını artırmaktadır. Ayrıca Nostradamus kitabında Roma şehrinin yıkılacağını ve dünyanın şeytanın çocuğu olduğu düşünülen ve İsa'nın yolunda gidenlere düşman olan deccalin kontrolü altına gireceğini de belirtmiştir.

3 DOĞAL AFETLER Nostradamus'un kehanetlerine göre buzullar eriyecek ve tüm dünyayı sular basacak, kuraklık, açlık hakim olacaktır. Bu eriyen sular başka bir noktada birleşecek ve bu Dünya'nın yörüngesini değiştirecek ve bu noktada çok fazla insan ölecektir. Depremler birbiri ardına gelecektir. Ayrıca Nostradamus küresel ısınma sebebiyle silahlı çatışmalarında yaşanacağına, ozon tabakasının daha fazla delinmesiyle yangınların ve sellerin şiddetinin artacağını da belirtmiştir. Son olarak ise okyanusların tabanlarında gerçekleşek volkanik patlamalar sebebiyle büyük tsunamilerin gerçekleşeceğini de kitabında yazmıştır.



4 KAOS ve HUZURSUZLUK Nostradamus'a göre 2046 yılına kadar Dünya üzerinde kaos ve husursuzluk hakim olacak.

5 TERÖR HAT SAFHADA Orta Doğu'da terör ve aşırıcılık hat safhaya ulaşacak.

6 Nostradamus'un insanların hayvanlarla konuşabilmesini sağlayacak ilginç bir kehaneti de bulunuyor.

7 200 YIL YAŞATAN İLAÇ Bilim insanları, insanların 200 yıl yaşamasına imkan sunacak yeni bir ilaç geliştirecek.

8 ABD'de DEPREM ABD'de çok şiddetli bir deprem meydana gelecek.

9 VEZÜV YANARDAĞ PATLAMASI Patlamalardan ve doğal afetlerden bahsetmişken Nostradamus'un 2018 ile ilgili söylediği en büyük doğal felaket ise MS. 79 yılında patlayarak Pompei kentini yerle bir eden Vezüv Yanardağının tekrardan patlamasıdır. İtalya'da bulunan Vezüv yanardağının patlayacağını ve bunun sonucu olarak da zemini her 5 dakikada bir sarsacağını söyleyen Nostradamus aynı zamanda bu patlamalar sonucunda yaklaşık 6 bin kişinin de yaşamını yitireceğini kitabında belirtmiştir.

10 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ Nostradamus'un kehanetler kitabında yer alan Zenginler ölüp ölüp dirilecek cümlesi günümüzde araştırmacılar tarafından 3. dünya savaşı sonrası patlak verecek ekonomik kriz ile açıklanmaktadır. Bu ekonomik krizin başlangıcının ise 2019 yılı olduğu düşünülmektedir. Buna en büyük sebebiyet verecek kişinin ise Trump olduğu ve krizin ise Amerika'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüye gitmesi nedeniyle patlak vereceği belirtilmiştir.