Çernobil felaket bölgesinde doğan tek çocuktu, ona bir de şimdi bakın!

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Tehlike altındaki bölgede bulunan nehirde yüzen Mariyka, Kiev'de eğitimine devam ediyor. 1999 yılında dünyaya gelen Mariyka'nın annesi Lydia Sovenko, "Yetkililer bize gitmemiz için çok baskı yaptı ve hatta kızımızın doğumu ile ilgili haberleri örtbas etmeye çalıştılar. Bizi evimizden kovmaya çalıştılar ve bizi tehdit ettiler ama biz orada yaşadık ve herkes sağlıklı" dedi.