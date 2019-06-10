Son Dakika Haberleri: Çernobil felaket bölgesinde doğan tek çocuktu, ona bir de şimdi bakın!
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Çernobil felaket bölgesinde doğan tek çocuktu, ona bir de şimdi bakın!

12 saat önce

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden Çernobil, tüm dünyayı etkisi altına almışken büyük felaketten sonra bölgede dünyaya gelen tek kız çocuğu minik Mariyka ortaya çıktı.

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Rus haber ajansları, uluslararası yayın yapan televizyon ve gazetelere bir haber servis ederek bölgede dünyaya gelen tek kızın son halini gözler önüne serdi.
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Dört reaktörün patladığı Çernobil Faciası sonrasında oluşturulan koruma bölgesinde dünyaya gelen Mariyka, reaktörlerin neredeyse dibinde yaşadı.
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Ukrayna hükümetinin ev vermesine rağmen ailesi bu teklifi redderek, reaktörlerin yanında yaşamaya devam etti.
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Böylelikle oluşturulan tampon bölge yakınlarında yaşayan nadir insanlardan biri olan Mariyka tehlikeye rağmen "doğal" bir çocukluk geçirdi.
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Reaktörlerin yanında yetişen ineklerin sütünü içen ve yüksek radyasyon seviyesine sahip balıkları tüketen Mariyka bugünlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşıyor.
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Tehlike altındaki bölgede bulunan nehirde yüzen Mariyka, Kiev'de eğitimine devam ediyor. 1999 yılında dünyaya gelen Mariyka'nın annesi Lydia Sovenko, "Yetkililer bize gitmemiz için çok baskı yaptı ve hatta kızımızın doğumu ile ilgili haberleri örtbas etmeye çalıştılar. Bizi evimizden kovmaya çalıştılar ve bizi tehdit ettiler ama biz orada yaşadık ve herkes sağlıklı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 12:31 
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