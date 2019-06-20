Çernobili izleyen eczaneye koşup o ilacı soruyor! Bakın ne işe yarıyor

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Rusya'nın nükleer saldırısından korkan Norveçliler, diziden etkilenerek eczanelere koştu ve iyot tableti depolamaya başladı.
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Norveç Eczacılık Birliği, son beş haftada radyoaktif iyodun tiroitte tutulmasını sağlayan tablet satışlarında 2 kat artış olduğunu açıkladı.
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Norveç Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Direktörlüğü'nde bir acil durum hazırlık birimi yöneticisi olan Astrid Liland, dizinin Norveç halkının nükleer güvenlik konusundaki farkındalığını artırdığını söyledi.
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İyot tableti nedir, niçin kullanılır?
İyot tabletleri, radyoaktif olmayan iyot bileşikleridir. Nükleer tehlike durumlarında ortaya çıkabilecek radyoaktif bulut içerisinde yer alan radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını önlemek üzere, iyot tabletlerinin en kısa süre içinde alınması gereklidir.
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İyot tabletlerinin, vücudun diğer radyoaktif maddelere maruz kalmasını engelleyici özelliği yoktur.