Çernobili izleyen eczaneye koşup o ilacı soruyor! Bakın ne işe yarıyor

Rusya'nın nükleer saldırısından korkan Norveçliler, diziden etkilenerek eczanelere koştu ve iyot tableti depolamaya başladı.

Norveç Eczacılık Birliği, son beş haftada radyoaktif iyodun tiroitte tutulmasını sağlayan tablet satışlarında 2 kat artış olduğunu açıkladı.

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Norveç Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Direktörlüğü'nde bir acil durum hazırlık birimi yöneticisi olan Astrid Liland, dizinin Norveç halkının nükleer güvenlik konusundaki farkındalığını artırdığını söyledi.