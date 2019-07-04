Son Dakika Haberleri: Cesur pozlarıyla olay yaratan 48'lik yıldız, tenis oynarken iç çamaşırını gösterdi!
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Cesur pozlarıyla olay yaratan 48'lik yıldız, tenis oynarken iç çamaşırını gösterdi!

42 dakika önce

İddialı pozları ve cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren 48 yaşındaki İngiliz şarkıcı Amanda Holden, tenis oynarken eteğini kaldırarak gazetecilere iç çamaşırını gösterdi.

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Sıra dışı pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden 48 yaşındaki İngiliz şarkıcı Amanda Holden, yine çok konuşulacak bir eyleme imza attı.
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Tenisin en büyük tutkularından biri olduğunu söyleyen Holden, tenis sahasında yaptığı hareketle çok konuşuldu.
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Holden, maçın ortasında bir anda eteğini kaldırdı ve gazetecilere iç çamaşırını gösterdi.
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Hayranları, Holden'ın bu hareketine şaşırmadıklarını, bu zamana kadar yaptığı çılgınlar düşünülünce, bu yaptığının epey sıradan olduğunu söyledi.
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48 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü pantolonunu indirerek kutlamıştı.
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İngiltere'de düzenlenen bir yetenek yarışmasında jüri üyeliği de yapan Holden, üzerinde 'Hadi Kızım!' yazan bir tişört giydi ve fotoğrafa çıplak izlenimi vermek için pantolonunu indirdi.
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Holden'ın jüri üyeliği yaptığı yetenek yarışmasında giydiği beyaz elbise de, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bazı seyirciler "Amanda ne zaman yaşına uygun giyineceksin" diye yorum yaparken bazıları da "Bu bir yetenek yarışması, moda gösterisi değil" diyerek Holden'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:38 
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