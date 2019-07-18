Cevizi suda 1 gece bekletirseniz bakın ne oluyor! Faydalarına inanamayacaksınız

1 1 bardak suyun içine tam bir ceviz koyup 1 gece beklettiğiniz takdirde, sağlık dolu bir karışım elde etmiş olacaksınız. İşte adeta bir sıhhat deposu olan ceviz suyunun mucizevi faydaları...



2 Sindirim sistemi için büyük bir destekçi olmakla birlikte kabızlığı giderir.

3 Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları önler. Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

4 Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

5 İçeriğindeki vitaminler beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylelikle ileride yaşanabilecek olan Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

6 Ceviz suyu, içerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder.

7 Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

8 Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır.