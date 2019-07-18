Son Dakika Haberleri: Cevizi suda 1 gece bekletirseniz bakın ne oluyor! Faydalarına inanamayacaksınız
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Cevizi suda 1 gece bekletirseniz bakın ne oluyor! Faydalarına inanamayacaksınız

3 saat önce

Kilo vermeden kolesterol dengelemeye, işte ceviz suyunun mucizevi faydaları...

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1 bardak suyun içine tam bir ceviz koyup 1 gece beklettiğiniz takdirde, sağlık dolu bir karışım elde etmiş olacaksınız. İşte adeta bir sıhhat deposu olan ceviz suyunun mucizevi faydaları...
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Sindirim sistemi için büyük bir destekçi olmakla birlikte kabızlığı giderir.
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Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları önler. Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.
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Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.
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İçeriğindeki vitaminler beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylelikle ileride yaşanabilecek olan Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.
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Ceviz suyu, içerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder.
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Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.
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Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır.
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Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.


Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:31 
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