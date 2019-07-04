Çiftçilik yaparak hem kardeşlerini hem çocuklarını okutan babanın Londra gezisi

1 @alibegovic_ isimli Twitter kullanıcısı geçtiğimiz günlerde babasıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada adeta viral oldu. 69 yaşındaki çiftçi babasının hikayesi herkesin kalbine dokundu.

2 Ali amca Sivas'ta bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Okumayı çok istedi ama o imkanı bulamadı. Çiftçilik yapan Ali Amca kendi okuyamasa da 2 kardeşini okuttu, o kardeşleri birer öğretmen oldu.

3 Fedakarlıkları ve sevgisi yalnızca kardeşlerine değildi elbette. 7 çocuğunu da okutmak için elinden geleni yaptı Ali Amca. Adeta ömrünü onlara adadı.

4 Eski pehlivanlardan olan Ali Amca tweet'lerin sahibi oğlu için de elinden geleni yaptı. Okulu bırakmak istediğinde müsaade etmedi. "Hayatta neye ulaştıysam onun sayesinde, okullardan ben değil o mezun oldu" diyor Ali Amca'nın oğlu. Şimdi İngiltere'de doktora yapan oğlunun yanına giden Ali Amca'nın mutluluğunu görmekse hepimizi mutlu ediyor.

5 Oğlu çiçekleri çok sevdiğini söylüyor. Elbette çiçeklerle fotoğraf çektirirken en güzel takımlarını giyiyor Ali Amca.

6 Ali Amca'nın Londra'yı gezerken söylediği şey ise "Gurur duydum oğlum" oluyor. Elbette oğulları da Ali Amca'yla gurur duyuyorlar…