Akılalmaz evlilik teklifi! Yüzüğü taktığı yer 'Yok artık' dedirtti

1 Fotoğrafı Facebook'ta paylaşan Singapurlu kadın, gözlerine inanamadığını ifade etti. Paylaşıma şu notu ekledi: Singapurlu bir çiftçi, kız arkadaşına evlenme teklifini ineğin meme ucuna yüzük takarak yaptı. Facebook'ta paylaşılan fotoğraf kısa sürede viral oldu.

2 Eleştiri yağmuruna tutuldu! Facebook paylaşımına birçok eleştiri geldi: "Bu korkunç. Bunu düşünerek harcadığın zamana yazık.", “Bu, hayatım boyunca gördüğüm en kötü şey!”, “Teklifi sağmaya mı çalışıyorsun?”, "Bir çiftçi olması, onun kötü zevkini haklı çıkarmaz."

3 Seni seçtiim Pikaçuuu!

4 İşte en ilginç evlenme tekliflerinden bazıları...

5 O yüzüğü takar mı bilemedim ama neyse..

6 Klavyesinde 'Benimle evlenir misin?' yazsa nasıl olurdu..

7 'Yukarı Bak' filmini izleyenler şu an bir ah çekmiştir!

8 Gerçek bir Harry Potter fanıysa hiç durma!

9 Yunusların bu teklif için çabasına ne demeli?

10 Kinder Sürpriz'den çıksa?

11 O evi de aldıysan teklif kabul olur!

12 Kaydırak pozuna iyi bak: 'Benimle evlenir misin?'

13 Kum heykel önerisi nasıl?

14 Mario temalı teklife ne dersin: 'Benim ikinci oyuncum olur musun?'

15 Hayatımın Ayı sensin! Teleskopa bakıp evet dedi..

16 San Francisco'da bir kumsala yazsa?

17 Oldukça etkileyici bir teklif...

18 Bir ilaç kutusundan çıkacak en güzel şeylerden biri!

19 Washington Post'ta senin için özel bir bulmaca kısmı olsa?

20 Şemsiye köprüsüne ne dersin?

21 Öğle yemeği faturasına yazsak: Will u marry me?