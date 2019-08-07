Son Dakika Haberleri: Akılalmaz evlilik teklifi! Yüzüğü taktığı yer 'Yok artık' dedirtti
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Akılalmaz evlilik teklifi! Yüzüğü taktığı yer 'Yok artık' dedirtti

1 saat önce

Singapurlu çiftçinin, sevgilisine evlenme teklifi etmek için bir ineğin memesine yüzük takması olay oldu. İşte ilginç evlenme teklifleri...

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Fotoğrafı Facebook'ta paylaşan Singapurlu kadın, gözlerine inanamadığını ifade etti. Paylaşıma şu notu ekledi: Singapurlu bir çiftçi, kız arkadaşına evlenme teklifini ineğin meme ucuna yüzük takarak yaptı. Facebook'ta paylaşılan fotoğraf kısa sürede viral oldu.
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Eleştiri yağmuruna tutuldu!
Eleştiri yağmuruna tutuldu!
Facebook paylaşımına birçok eleştiri geldi: "Bu korkunç. Bunu düşünerek harcadığın zamana yazık.", “Bu, hayatım boyunca gördüğüm en kötü şey!”, “Teklifi sağmaya mı çalışıyorsun?”, "Bir çiftçi olması, onun kötü zevkini haklı çıkarmaz."
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Seni seçtiim Pikaçuuu!
Seni seçtiim Pikaçuuu!
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İşte en ilginç evlenme tekliflerinden bazıları...
İşte en ilginç evlenme tekliflerinden bazıları...
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O yüzüğü takar mı bilemedim ama neyse..
O yüzüğü takar mı bilemedim ama neyse..
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Klavyesinde 'Benimle evlenir misin?' yazsa nasıl olurdu..
Klavyesinde Benimle evlenir misin? yazsa nasıl olurdu..
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'Yukarı Bak' filmini izleyenler şu an bir ah çekmiştir!
Yukarı Bak filmini izleyenler şu an bir ah çekmiştir!
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Gerçek bir Harry Potter fanıysa hiç durma!
Gerçek bir Harry Potter fanıysa hiç durma!
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Yunusların bu teklif için çabasına ne demeli?
Yunusların bu teklif için çabasına ne demeli?
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Kinder Sürpriz'den çıksa?
Kinder Sürprizden çıksa?
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O evi de aldıysan teklif kabul olur!
O evi de aldıysan teklif kabul olur!
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Kaydırak pozuna iyi bak: 'Benimle evlenir misin?'
Kaydırak pozuna iyi bak: Benimle evlenir misin?
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Kum heykel önerisi nasıl?
Kum heykel önerisi nasıl?
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Mario temalı teklife ne dersin: 'Benim ikinci oyuncum olur musun?'
Mario temalı teklife ne dersin: Benim ikinci oyuncum olur musun?
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Hayatımın Ayı sensin! Teleskopa bakıp evet dedi..
Hayatımın Ayı sensin! Teleskopa bakıp evet dedi..
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San Francisco'da bir kumsala yazsa?
San Franciscoda bir kumsala yazsa?
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Oldukça etkileyici bir teklif...
Oldukça etkileyici bir teklif...
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Bir ilaç kutusundan çıkacak en güzel şeylerden biri!
Bir ilaç kutusundan çıkacak en güzel şeylerden biri!
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Washington Post'ta senin için özel bir bulmaca kısmı olsa?
Washington Postta senin için özel bir bulmaca kısmı olsa?
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Şemsiye köprüsüne ne dersin?
Şemsiye köprüsüne ne dersin?
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Öğle yemeği faturasına yazsak: Will u marry me?
Öğle yemeği faturasına yazsak: Will u marry me?
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Kolayı çok mu seviyorsun?
Kolayı çok mu seviyorsun?


Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14 
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