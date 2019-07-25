Çıldırmaya ramak kala! 21 çocuk annesi kadının ömrü doğumda geçti

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44 yaşındaki Sue ve 48 yaşındaki Noel çifti, en küçük çocukları 1, en büyük çocukları 30 olmak üzere tam 21 çocuğa sahip.
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İngiltere'nin en fazla çocuk sahibi olan çifti, yaz tatilinin başlamasından oldukça şikayetçi.
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Ömrünün tam 160 saatini doğumda geçiren Anne Sue, okulların kapanmasıyla evlerinde inanılmaz bir kaos ortamı oluştuğunu söylüyor.
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21 çocukla dışarı vakit geçirmenin oldukça maliyetli olduğunu anlatan Sue, haftalık gıda giderlerinin 350 sterlin'i (2 bin 500 TL) bulduğunu belirtti.
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10 odalı evi toplamak için her akşam en az 3 saat harcadığını söyleyen 21 çocuk annesi Sue, oluşan onlarca kirli çamaşırı ise endüstriyel bir makinede günde 3 kere yıkadığını söylüyor.
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Çocukların zaman zaman sinemaya gitmek istediğini ancak bunun çok mümkün olmadığın belirten çift, bunun için en az 100 sterlini (715 TL) gözden çıkarmak zorunda.
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Ailenin tek geçim kaynağıysa fırıncılık ve devlet yardımı...