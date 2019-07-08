Çileğe kurutma makinesi tuttuğunuzda bakın ne oluyor!

1
Kanserle kahramanca savaşan kırmızı meyveler arasında yer alan çilek, tüketmesi lezzetli ancak muhafaza etmesi zor bir meyve.
2
Yalnızca 1 gün bile bekletildiğinde sulanan ve pörsüyen çilek, çoğu zaman tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olabilir. Neyse ki çaresi var...
3
Satın aldığınız çilekleri yıkayın ve süzün.
4
Yıkanan çilekleri bir miktar havlu kağıdın üzerine koyun ve sularının iyice süzülmesini sağlayın.
5
Kurutma makinesini en düşük ayara getirin ve 30 saniye çilekleri kurutun. Sonrasında buzdolabına koyun.
6
Meyvelerin nemi tamamen emildiği için çok daha uzun süre bozulmadan buzdolabında saklayacaksınız.