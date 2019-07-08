Son Dakika Haberleri: Çileğe kurutma makinesi tuttuğunuzda bakın ne oluyor!
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Çileğe kurutma makinesi tuttuğunuzda bakın ne oluyor!

2 saat önce

Yaz aylarında bizi mest eden meyvelerin başını çeken çilek, ne yazık ki en hızlı bozulan meyvelerin başında da yer alıyor. Fakat üzülmeyin! Çileğe fön makinesi tuttuğunuzda bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

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Kanserle kahramanca savaşan kırmızı meyveler arasında yer alan çilek, tüketmesi lezzetli ancak muhafaza etmesi zor bir meyve.
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Yalnızca 1 gün bile bekletildiğinde sulanan ve pörsüyen çilek, çoğu zaman tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olabilir. Neyse ki çaresi var...
3
Satın aldığınız çilekleri yıkayın ve süzün.
4
Yıkanan çilekleri bir miktar havlu kağıdın üzerine koyun ve sularının iyice süzülmesini sağlayın.
5
Kurutma makinesini en düşük ayara getirin ve 30 saniye çilekleri kurutun. Sonrasında buzdolabına koyun.
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Meyvelerin nemi tamamen emildiği için çok daha uzun süre bozulmadan buzdolabında saklayacaksınız.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:54 
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