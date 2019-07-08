Çileğe kurutma makinesi tuttuğunuzda bakın ne oluyor!

1 Kanserle kahramanca savaşan kırmızı meyveler arasında yer alan çilek, tüketmesi lezzetli ancak muhafaza etmesi zor bir meyve.

2 Yalnızca 1 gün bile bekletildiğinde sulanan ve pörsüyen çilek, çoğu zaman tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olabilir. Neyse ki çaresi var...

3 Satın aldığınız çilekleri yıkayın ve süzün.

4 Yıkanan çilekleri bir miktar havlu kağıdın üzerine koyun ve sularının iyice süzülmesini sağlayın.

5 Kurutma makinesini en düşük ayara getirin ve 30 saniye çilekleri kurutun. Sonrasında buzdolabına koyun.