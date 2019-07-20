Son Dakika Haberleri: Kilo vermeden kanseri önlemeye! Her gün dolabımızda ama faydalarını bilmiyoruz
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Kilo vermeden kanseri önlemeye! Her gün dolabımızda ama faydalarını bilmiyoruz

1 saat önce

C vitamini, fosfor ve magnezyum açısından oldukça zengin olan salatalık, antik çağlardan beri geleneksel tıpta şifa dağıtıcı olarak tanımlanıyor. Gelin, sıklıkla tükettiğimiz salatalığın mucizevi faydalarına hep birlikte göz atalım...

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Salatalık, içeriğindeki zengin fosfor sayesinde dikkat dağınıklığı sorununu en aza indirir.
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Yüksek su oranı nedeniyle doygunluk hissi yaratır, bu nedenle diyet listelerinin bir numaralı sebzesidir.
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Salatalıkta bulunan flavonoid maddesinin, belirli kanser türlerini önlediği ortaya çıktı.
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Yalnızca günde bir adet tüketerek bile bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilirsiniz.
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Ciltte tahrişi ve iltihabı önleyen kafeik asit yönünden zengin olmakla birlikte, yaşlanma belirtilerini azaltır.
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İçeriğindeki B vitaminleri, kafa derisi ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır.
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Ayrıca erken saç dökülmesini ve beyazlamayı da önler.
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Yapılan araştırmalar sonucu, içindeki K vitamininin kemik kırılma riskini azalttığı ve kemiklerde kalsiyum emiliminde önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır.
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Ayrıca, içeriğindeki molibden ve florür, diş çürümelerinin de önüne geçer.


Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:43 
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