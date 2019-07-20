Kilo vermeden kanseri önlemeye! Her gün dolabımızda ama faydalarını bilmiyoruz

1
Salatalık, içeriğindeki zengin fosfor sayesinde dikkat dağınıklığı sorununu en aza indirir.
2
Yüksek su oranı nedeniyle doygunluk hissi yaratır, bu nedenle diyet listelerinin bir numaralı sebzesidir.
3
Salatalıkta bulunan flavonoid maddesinin, belirli kanser türlerini önlediği ortaya çıktı.
4
Yalnızca günde bir adet tüketerek bile bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilirsiniz.
5
Ciltte tahrişi ve iltihabı önleyen kafeik asit yönünden zengin olmakla birlikte, yaşlanma belirtilerini azaltır.
6
İçeriğindeki B vitaminleri, kafa derisi ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır.
7
Ayrıca erken saç dökülmesini ve beyazlamayı da önler.
8
Yapılan araştırmalar sonucu, içindeki K vitamininin kemik kırılma riskini azalttığı ve kemiklerde kalsiyum emiliminde önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır.
9
Ayrıca, içeriğindeki molibden ve florür, diş çürümelerinin de önüne geçer.