Kilo vermeden kanseri önlemeye! Her gün dolabımızda ama faydalarını bilmiyoruz

1 Salatalık, içeriğindeki zengin fosfor sayesinde dikkat dağınıklığı sorununu en aza indirir.



2 Yüksek su oranı nedeniyle doygunluk hissi yaratır, bu nedenle diyet listelerinin bir numaralı sebzesidir.

3 Salatalıkta bulunan flavonoid maddesinin, belirli kanser türlerini önlediği ortaya çıktı.

4 Yalnızca günde bir adet tüketerek bile bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilirsiniz.

5 Ciltte tahrişi ve iltihabı önleyen kafeik asit yönünden zengin olmakla birlikte, yaşlanma belirtilerini azaltır.

6 İçeriğindeki B vitaminleri, kafa derisi ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır.

7 Ayrıca erken saç dökülmesini ve beyazlamayı da önler.

8 Yapılan araştırmalar sonucu, içindeki K vitamininin kemik kırılma riskini azalttığı ve kemiklerde kalsiyum emiliminde önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır.