Cim Bom taraftarı yeni yenge Lorelei Taron'un peşinde! Falcao ile bakın nerede tanışmış!

1 Eşiyle kilisede tanıştı Dindar bir Hristiyan olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Locos por Jesus ve Campeones para Cristo gibi kilise gençlik gruplarının da lideri. Yıldız isim, şu anki eşi Lorelei Taron ile de 2004 yılında bir kilisede tanıştı.

2 2007'de evlendiler! İkili 2007 yılında dünya evine girdiğinde Taron henüz 19 yaşındaydı. 13 Aralık 2007'de dünyaca ünlü golcü futbolcu Radamel Falcao ile hayatını birleştirdi.

3 3 çocukları var! Falcao'nun River Plate'te top koşturduğu sırada Buenos Aires'teki bir kilisede görüp aşık olduğu Polonya asıllı Arjantinli şarkıcıdan üç kızı bulunuyor.

4 Sevilen bir şarkıcı! 2007 yılında Falcao ile hayatını birleştiren ve 3 çocuk annesi olan Lorelei Taron, ülkesinde çok sevilen ünlü bir şarkıcı

5 Kim inanır 3 çocuğu olduğuna! 17 Haziran 1988'de Arjantin'de hayata gözlerini açan Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ülkesinin sevilen şarkıcılarından.Çiftin birlikteliği örnek olarak gösterilirken, üçüncü çocuğunun doğmasıyla birlikte müzik kariyerine bir süre ara veren Taron, 3 çocuk doğurmuş olmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başarmış.

6 1 çocuk daha istiyor! Ara ara müzikle alakalı paylaşımlar da yapsa sosyal medya hesabını da ailesi için kullanan Taron, Falcao ile hemen hemen 2 sene devam eden ilişkisinin ardından evlenmeye karar vermişti. Lorelei müziğe verdiği arada kızlarının bakımı ve gelişimi ile bir hayli ilgili. Fransız basınında da Kolombiya basınında da örnek bir anne olarak gösterilen Taron, bir röportajında bir çocuk daha istediğini anlatmıştı.

7 Skandala karışmadı Falcao tam bir aile babası! Futbolcu olmasa gazetecilik yapacak olan Cim Bom'un yeni transferi, sadık bir aile babası olarak tanınıyor. Nitekim deneyimli forvetin adı, şu ana dek hiçbir skandala karışmadı.

8 Lorelei Taron'un, Instagram'ından özel kareler...

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