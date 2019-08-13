Çin ordusu harekete geçti! Hong Kong sınırına askeri sevkiyat yapıyor

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Global Times konvoyun 'Askeri tatbikatlar için bölgede olduğunu' öne sürse de, uzmanlar bunun Çin ordusu tarafından göstericilere karşı yapılan bir gövde gösterisi olduğu görüşünce. Waikato Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Alexander Gillespie, Çin'in göstericilere sinyal gönderdiğini ifade ederken, Çin'in daha önce göstericilere 'Ateşle oynamayın' dediğini hatırlattı ve havaalanındaki son gösterilerin askeri bir müdahaleye yol açabileceği uyarısında bulundu.