Son Dakika Haberleri: Çin ordusu harekete geçti! Hong Kong sınırına askeri sevkiyat yapıyor
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Çin ordusu harekete geçti! Hong Kong sınırına askeri sevkiyat yapıyor

1 saat önce

Çin askeri araçlarının son günlerde protesto gösterilerine sahne olan Hong Kong sınırına konumlandığı anların görüntüleri yayınladı.

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Çin ordu güçleri, gösterilerin devam ettiği Hong Kong sınırına askeri konvoylar gönderiyor.
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Yüzlerce zırhlı araçtan oluşan konvoylar, Hong Kong'a yakın Shenzen yakınlarında görüntülendi.
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Çin hükümetine yakın Global Times'ın aktardığı görüntülerde zırhlı araçlar, kamyonlar ve diğer askeri araçlar göze çarptı.
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Global Times konvoyun 'Askeri tatbikatlar için bölgede olduğunu' öne sürse de, uzmanlar bunun Çin ordusu tarafından göstericilere karşı yapılan bir gövde gösterisi olduğu görüşünce. Waikato Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Alexander Gillespie, Çin'in göstericilere sinyal gönderdiğini ifade ederken, Çin'in daha önce göstericilere 'Ateşle oynamayın' dediğini hatırlattı ve havaalanındaki son gösterilerin askeri bir müdahaleye yol açabileceği uyarısında bulundu.
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Uzun süredir geniş kapsamlı protesto gösterilerinin sürdüğü bölgeye asker gönderilmesi endişeyle karşılandı. Çin bir süre önce bölgedeki gösterileri "terörizm" olarak nitelemişti.
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Çin hükümetinin 'terörizm' olarak nitelediği gösterilere askeri müdahalesinin, 1989 yılındaki Tiananmen Katliamı benzeri olaylara yol açabileceğinden korkuluyor.
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Hong Kong'da Çin'e iade yasası sonucu gösteriler patlak vermiş, yasa 15 Temmuz'da geri alınsa da gösteriler sürmüştü.


Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:36 
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