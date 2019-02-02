Cinsel Hayatınızı Olumsuz Etkileyen Yiyecekler

1 Gazlı içecekler Yapılan araştırmalara göre gazlı içecekler depresyon sebebi. Depresyon ise libidonun büyük düşmanlarından biri.

2 Yapay tatlandırıcılar

Aspartam gibi yapay tatlandırıcıların mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgılanmasını engellediği belirtilmektedir. Çok fazla yapay tatlandırıcı içeren yiyecekler ve içecekler libidoyu olumsuz etkiler.

3 Konserve çorbalar İçerisinde bol miktarda koruyucu barındıran konserve çorbalar, yüksen kan basıncına neden olur. Dolayısıyla cinsel organlar gibi vücudun belirli bölümlerine kan akışı azalabilir ve bu sebeple ereksiyon sorunlarına neden olabilir.

4 Kahve Sürekli kahve tüketimi böbreküstü bezlerinin çalışmasını zaman içinde sektey uğratır. Bu sebeple cinsel ilişki hormonları da dahil bazı hormonlar yeterli miktarda üretilemeyebilir.

5 Monosodyum Glutamat Paketli yiyeceklerde bulunan MSG olarak da bilinen monosodyum glutamat, yiyeceklere lezzet vermek amacıyla eklenir. Ancak baş ağrısından depresyona ve libido düşüklüğüne kadar pek çok zararı olduğu söylenmektedir.

6 Patates cipsleri Genelde patates cipslerinde ucuz ve kalitesiz yağlar kullanılır. Bu yağlar vücutta libido düşüklüğü de dahil olmak üzere pek çok hasara neden olur. Hormon bozukluğuna neden olarak cinsel ilişki hormonlarının üretimini olumsuz etkiler.