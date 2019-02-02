Son Dakika Haberleri: Cinsel Hayatınızı Olumsuz Etkileyen Yiyecekler

Cinsel Hayatınızı Olumsuz Etkileyen Yiyecekler

2 saat önce

Eğer cinsel hayatınızın iyi gitmediğini bir sorun olduğunu düşünüyorsanız yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. İşte cinsel hayatı öldüren yiyecekler...

1
Gazlı içecekler
Gazlı içecekler
Yapılan araştırmalara göre gazlı içecekler depresyon sebebi. Depresyon ise libidonun büyük düşmanlarından biri.
2
Yapay tatlandırıcılar
Yapay tatlandırıcılar

Aspartam gibi yapay tatlandırıcıların mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgılanmasını engellediği belirtilmektedir. Çok fazla yapay tatlandırıcı içeren yiyecekler ve içecekler libidoyu olumsuz etkiler.
3
Konserve çorbalar
Konserve çorbalar
İçerisinde bol miktarda koruyucu barındıran konserve çorbalar, yüksen kan basıncına neden olur. Dolayısıyla cinsel organlar gibi vücudun belirli bölümlerine kan akışı azalabilir ve bu sebeple ereksiyon sorunlarına neden olabilir.
4
Kahve
Kahve
Sürekli kahve tüketimi böbreküstü bezlerinin çalışmasını zaman içinde sektey uğratır. Bu sebeple cinsel ilişki hormonları da dahil bazı hormonlar yeterli miktarda üretilemeyebilir.
5
Monosodyum Glutamat
Monosodyum Glutamat
Paketli yiyeceklerde bulunan MSG olarak da bilinen monosodyum glutamat, yiyeceklere lezzet vermek amacıyla eklenir. Ancak baş ağrısından depresyona ve libido düşüklüğüne kadar pek çok zararı olduğu söylenmektedir.
6
Patates cipsleri
Patates cipsleri
Genelde patates cipslerinde ucuz ve kalitesiz yağlar kullanılır. Bu yağlar vücutta libido düşüklüğü de dahil olmak üzere pek çok hasara neden olur. Hormon bozukluğuna neden olarak cinsel ilişki hormonlarının üretimini olumsuz etkiler.
7
Peynir
Peynir
Pek çok peynir antibiyotikler ile tedavi edilen ineklerin sütünden elde edildiği için aşırı tüketim zamanla hormon bozukluğuuna neden olabilir. Bu hormonlar bozukluğundan cinsel ilişki hormonları da etkilenir. Cinsel işlev bozukluğu görülebilir. Aldığınız peynirlerin antibiyotik tedavisi görmemiş ineklerin sütünden olduğundan emin olun ve güvenilir markaları tercih edin.

»      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:56 

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