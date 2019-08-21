Son Dakika Haberleri: Cinsel içerikli film yıldızıydı, şimdi köprü altında farelerle yaşıyor!
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Cinsel içerikli film yıldızıydı, şimdi köprü altında farelerle yaşıyor!

1 saat önce

Cinsel içerikli film yıldızı Jenni Lee'nin, Las Vegas'ta köprü altında yaşadığı ortaya çıktı. Lee'nin bu durumu ABD'de büyük yankı uyandırdı.

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Gerçek adı Stephanie Sadorra olan Jenni Lee, 21 yaşındayken yetişkin filmlerinde başrol oynamaya başladı.
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En son 2016 yılında IMDb profiline göre 'Horny Housewives' başlıklı bir yetişkin filminde göründü.
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Son 10 yıldır filmleri izleniyor ama 5 kuruş kazanmıyor!
Son 10 yıldır filmleri izleniyor ama 5 kuruş kazanmıyor!
45 bin kişinin halen sadece bir web sitesindeki cinsel içerikli filmlerine abone olduğu Lee'nin, son 10 yılda hiç para kazanmadığı ortaya çıktı.
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Belgesel çekiminde ortaya çıktı!
Belgesel çekiminde ortaya çıktı!
39 yaşındaki film yıldızı Jenni Lee, tünellerle ilgili belgesel yapan bir TV ekibi tarafından, ortaya çıkarıldı.
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Köprü altında yaşıyor!
Köprü altında yaşıyor!
Bir zamanların yıldız ismi şimdilerde 'Dünyanın kumarhane başkenti' olarak tanınan Las Vegas'ın altında 200 mil uzunluğundaki bir tünelde sefalet içinde yaşıyor.
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Mia Khalifa açıklamasıyla olay yaratmıştı: Yetişkin film yıldızıydım ama para kazanamıyordum!
Mia Khalifa açıklamasıyla olay yaratmıştı: Yetişkin film yıldızıydım ama para kazanamıyordum!
Daha geçen hafta 26 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, "İnsanlar yetişkin filmlerinden milyonlar kazandığımı düşünüyor. Sektörde toplam kazandığım para 12.000 dolar ve sonrasında bir kuruş bile görmedim. Sektörden ayrıldıktan sonra normal bir iş bulmada yaşadığım zorluk... Korkunçtu!" ifadelerini kullanmıştı.
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Ünlü Las Vegas Strip'in altındaki 200 kilometrelik tünel, yıllardır yüzlerce evsize ev sahipliği yapıyor.
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İşte Jenni Lee'nin yaşadığı köprü altından kareler...
İşte Jenni Leenin yaşadığı köprü altından kareler...
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:29 
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