Cinsel İçerikli Filmlerin Yıldızıydı, Yeni Mesleğine Bakın!

1 West Ham United taraftarlığıyla da bilinen eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Lübnanlı yıldız, film sektöründen sonra yepyeni bir maceraya atıldı.

2 Mia Khalifa, Premier Lig ile ilgili yeni bir proje üzerinde çalışmak için Londra'da olduğunu hayranlarına duyurdu.

3 Premier Lig'de çalışmaya başladığını açıklayan Khalifa, Londra'ya gelerek West Ham formasıyla poz verdi.

4 Onu takip eden pek çok hayranı ise Instagram'da yorum yağmuruna tuttu: "Tebrikler", "Bunu görmeyi dört gözle bekliyorum", "Westham'da en çok hangi oyuncuyu destekliyorsunuz?", "Eski işine geri dön lütfen", "Bu süper haber"...

5 Mia Khalifa, uzun süredir Amerika'nın ünlü şefi Robert Sandberg ile beraber. Mia ise onunla ilişkiye başladığından beri cinsel içerikli film sektöründe boy göstermiyor.

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