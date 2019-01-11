Son Dakika Haberleri: Cinsel İçerikli Filmlerin Yıldızıydı, Yeni Mesleğine Bakın!

Cinsel İçerikli Filmlerin Yıldızıydı, Yeni Mesleğine Bakın!

1 saat önce

Cinsel içerikli filmlerin yıldızı olarak tanınan Mia Khalifa, sektörden emekli oldu. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından Premier Lig'de çalışmaya başladığını duyurdu.

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West Ham United taraftarlığıyla da bilinen eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Lübnanlı yıldız, film sektöründen sonra yepyeni bir maceraya atıldı.
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Mia Khalifa, Premier Lig ile ilgili yeni bir proje üzerinde çalışmak için Londra'da olduğunu hayranlarına duyurdu.
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Premier Lig'de çalışmaya başladığını açıklayan Khalifa, Londra'ya gelerek West Ham formasıyla poz verdi.
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Onu takip eden pek çok hayranı ise Instagram'da yorum yağmuruna tuttu: "Tebrikler", "Bunu görmeyi dört gözle bekliyorum", "Westham'da en çok hangi oyuncuyu destekliyorsunuz?", "Eski işine geri dön lütfen", "Bu süper haber"...
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Mia Khalifa, uzun süredir Amerika'nın ünlü şefi Robert Sandberg ile beraber. Mia ise onunla ilişkiye başladığından beri cinsel içerikli film sektöründe boy göstermiyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:06 

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